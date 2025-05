Renata revela detalhes do fim da relação com Maycon: «Foi ele...»

Renata quebrou o silêncio sobre o término com Maycon, revelando que foi ele quem tomou a iniciativa de pôr fim à relação.

Esta manhã, Renata Reis marcou presença no programa «Dois às 10», onde falou abertamente sobre a sua experiência como capitã no «Big Brother 2025». Contudo, não escapou ao tema que tem dominado as atenções nas últimas semanas: a sua separação de Maycon Douglas, ex-concorrente do «Secret Story».

A relação entre Renata e Maycon chegou recentemente ao fim, gerando várias especulações sobre os motivos que terão levado ao término. Durante a entrevista, Renata revelou que foi Maycon quem decidiu acabar a relação. Questionada por Cristina Ferreira se estava à espera desta decisão, Renata confessou que não recebeu com surpresa a decisão do ex-namorado: «Obviamente que as coisas não acabam de um dia para o outro».

Apesar do término, Renata garantiu que ambos mantêm uma amizade e continuam presentes na vida um do outro para se apoiarem mutuamente.

Sobre os rumores que circularam pouco antes do fim do namoro — nomeadamente a notícia de que Maycon teria sido visto com outra rapariga em Espanha — Renata afirmou que essa situação não teve qualquer influência na separação: «Falámos, tivemos uma conversa e obviamente que, se me diz que não, eu acredito!».

No entanto, a ex-concorrente preferiu não aprofundar os motivos que levaram ao fim da relação, sublinhando o desejo de preservar a privacidade tanto dela como de Maycon.

Quando questionada sobre como pretende seguir em frente após este momento difícil, Renata respondeu com uma gargalhada: «É entrar num 'Big Brother'», referindo-se à sua participação como capitã no «Big Brother 2025». A concorrente revelou ainda que esta nova experiência serviu como um escape para ultrapassar um período menos feliz que estava a viver.