Depois da morte de Maycon, Renata Reis faz mudança de visual: «Está linda, mas o olhar não é o mesmo»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:43

Depois de um período marcado pela dor e pelo luto, Renata Reis decidiu mudar de visual. A ex-concorrente do ‘Secret Story – Casa dos Segredos’ surgiu com um look mais claro nas redes sociais, num gesto que muitos seguidores interpretaram como um sinal de recomeço após a morte de Maycon, ex-namorado da jovem.

Renata Reis voltou a sorrir e fê-lo através de uma mudança de visual com significado especial. A ex-concorrente da oitava edição de ‘Secret Story – Casa dos Segredos’ decidiu clarear o cabelo, num gesto que surge depois de um dos períodos mais difíceis da sua vida.

O início do ano ficou marcado pela morte de Maycon, ex-namorado da jovem, uma perda que Renata viveu de forma emocionada. Desde então, a ex-concorrente tem feito um caminho de reconstrução pessoal, procurando reencontrar equilíbrio e força após o luto.

A mudança agora partilhada nas redes sociais não é apenas estética. Para muitos seguidores, representa um novo capítulo, um sinal de recomeço depois da dor. O novo visual, mais claro e luminoso, foi recebido com inúmeros elogios, mas também com mensagens de apoio e carinho.

Sem grandes discursos, Renata deixou que a imagem falasse por si. A escolha de cuidar de si, de mudar e de avançar, surge como um reflexo de quem tenta voltar a encontrar luz depois de um período marcado pela tristeza.

 

