«Filhos?»: Cristina Ferreira surpreende-se com a resposta inesperada de Renata e Maycon

Renata e Maycon deixaram Cristina Ferreira surpresa ao fazerem revelação

Renata Reis e Maycon falaram, esta manhã, no «Dois às 10», sobre os seus planos para o futuro e a conversa rapidamente se focou na maternidade e paternidade. Quando questionados por Cristina Ferreira sobre a possibilidade de terem filhos, Renata não hesitou em revelar o seu desejo: «Três!», disse de imediato, deixando todos no estúdio a rir, incluindo Cristina Ferreira, que ficou surpreendida. «Aqui não sei se a sintonia é a mesma», brincou Cristina Ferreira, referindo-se à reação de Maycon. O ex-concorrente do «Secret Story» explicou, entre risos, que sempre sonhou com ter dois filhos. Apesar da discordância no que toca ao número de filhos que desejam ter, entre risos, ambos mostraram-se abertos à ideia de formar uma família no futuro.

Ainda na entrevista com Cristina Ferreira, o casal partilhou mais sobre a sua vida a dois. Renata tem passado bastante tempo na Nazaré, na casa de Maycon, o que demonstra o quanto estão unidos. Quando Cristina Ferreira perguntou sobre o estado atual da relação, Maycon deixou claro que irá haver um pedido de namoro, mas não revelou muito mais, deixando a curiosidade no ar. «Não posso dizer tudo», afirmou. «Têm que ficar atentos», rematou, sem revelar mais detalhes.

A relação de Renata e Maycon foi marcada por muitos altos e baixo dentro do «Secret Story», mas parece estar a crescer longe dos holofotes. O casal surpreendeu muitos ao, um mês após o fim do «Secret Story 8», continuarem juntos, contrariando muitas previsões que apontavam para o fim do romance.