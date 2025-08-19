Rosto de irmã de Renato Seabra torna-se público. E por uma razão inesperada

Joana Seabra, de 41 anos, passou a ser conhecida por todos.

Joana Seabra, irmã de Renato Seabra, é atualmente deputada na Assembleia da República. Tem 41 anos, é licenciada em Medicina e integra o grupo parlamentar do PSD, tendo sido eleita pelo círculo eleitoral de Coimbra.

Recorde-se que Renato Seabra tornou-se notícia pelos piores motivos em 2011, depois de ter assassinado Carlos Castro num quarto do Hotel Intercontinental, em Times Square, Nova Iorque, Estados Unidos. O modelo cumpre atualmente uma pena de 25 anos de prisão no estabelecimento de alta segurança Clinton Correctional Facility, onde é visitado pela irmã.

Na altura do brutal homicídio, Renato tinha 21 anos e deverá ser deportado para Portugal com 46 anos.