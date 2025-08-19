Rosto de irmã de Renato Seabra torna-se público. E por uma razão inesperada

  • Joana Lopes
  • Hoje às 12:34
Renato Seabra
Renato Seabra
Foto: Associated Press

Joana Seabra, de 41 anos, passou a ser conhecida por todos.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Joana Seabra, irmã de Renato Seabra, é atualmente deputada na Assembleia da República. Tem 41 anos, é licenciada em Medicina e integra o grupo parlamentar do PSD, tendo sido eleita pelo círculo eleitoral de Coimbra.

Recorde-se que Renato Seabra tornou-se notícia pelos piores motivos em 2011, depois de ter assassinado Carlos Castro num quarto do Hotel Intercontinental, em Times Square, Nova Iorque, Estados Unidos. O modelo cumpre atualmente uma pena de 25 anos de prisão no estabelecimento de alta segurança Clinton Correctional Facility, onde é visitado pela irmã.

Na altura do brutal homicídio, Renato tinha 21 anos e deverá ser deportado para Portugal com 46 anos.

 

Temas: Renato Seabra Irmã Joana Seabra

Fora do Estúdio

Atriz da TVI anuncia gravidez aos 46 anos: «Não desistam de vocês mesmas»

Hoje às 10:53

Costuma ficar inchada? Siga a dica de Cristina Ferreira e elimine estes 3 alimentos

Ontem às 11:37

Cristina Ferreira partilha mudança drástica na sua vida: «O corpo já não respondia»

Ontem às 11:28

«Eu tenho filhos porque não os abortei»: Kina levanta-se na direção de Catarina Miranda e Big Brother é obrigado a intervir

Ontem às 11:06

«A vida das ilhas parece saída de filme»: 'Maldivas portuguesas' já conquistaram também Cristina Ferreira

Ontem às 10:09

Longe dos holofotes, Cristina Ferreira partilha: «Percebo agora quem escolhe esta zona para férias todos os anos»

Ontem às 10:06

10 anos depois, Manuel Luís Goucha reencontra Maria Manuel. A vencedora do MasterChef Júnior cresceu e vive no estrangeiro

14 ago, 08:57
MAIS

Mais Vistos

Quanto se recebe na indústria pornográfica? Fábio Paím conta detalhes do filme que fez e revela quanto ganhou

Ontem às 12:08

Fábio Paím critica Catarina Miranda: «Engravidou, diz que está com barriga de grávida...»

Ontem às 11:52

Cláudio Ramos surpreende com revelação sobre «Big Brother Verão»: «Este é o meu top 3»

Ontem às 10:53

Irmã de Renato Seabra é hoje deputada no Assembleia da República, mas não deixa de visitar o irmão na prisão

Hoje às 12:50

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Ideias para variar das sandes e batatas fritas na praia. Isto é o que deve ter na geleira

Há 1h e 38min

20 receitas fáceis para levar para a praia (sem recorrer às sandes)

Há 1h e 49min

Aprenda a fazer a clássica omelete francesa sem sair de casa

Ontem às 14:30

Dê uma nova vida ao pão: faça este pudim delicioso que está a conquistar as redes sociais

15 ago, 17:00

Fotos

Paraíso escondido: conheça esta praia portuguesa de águas cristalinas

Há 19 min

Descubra para que serve cada lado da esponja da loiça

Há 49 min

Vai ficar chocado ao descobrir qual é o alimento mais saudável do mundo

Há 1h e 19min

Ideias para variar das sandes e batatas fritas na praia. Isto é o que deve ter na geleira

Há 1h e 38min