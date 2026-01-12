"É melhor do que alguns resorts no estrangeiro" — e está a menos de 1h30 de Lisboa

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

No coração da Serra dos Mangues, a poucos minutos da baía de São Martinho do Porto, o camping Colina do Sol oferece tudo para umas férias perfeitas: piscinas, tobogãs, minigolfe, atividades para crianças e adolescentes, e alojamentos ou espaços de campismo para todos os gostos.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No topo de uma falésia, com vista para uma das praias mais bonitas do país, encontra-se um refúgio ideal para quem procura dias tranquilos junto ao mar, mergulhos refrescantes e a serenidade que só a natureza proporciona. Estamos a falar do camping Colina do Sol, em São Martinho do Porto, bem no coração verde da Serra dos Mangues.

Com nove hectares de terreno para descobrir, este espaço, elogiado por visitantes como "melhor do que alguns resorts no estrangeiro", é o lugar ideal para aproveitar o verão ao máximo. Entre as duas piscinas e a zona aquática com tobogãs — ideal para quem gosta de um pouco mais de adrenalina —, há sempre espaço para momentos de diversão. Mas há muito mais: minigolfe para todas as idades, clubes dedicados a entreter crianças e adolescentes (dos 5 aos 17 anos) e, quando o sol se põe, noites animadas com concertos, espetáculos e karaoke.

Para os adultos que não dispensam algum movimento, existem campos para voleibol, mesas de ping-pong e um polidesportivo para manter o corpo ativo. Se a ideia for simplesmente relaxar, há 100 alojamentos preparados para quem prefere o conforto de um cottage de até 40m² ou o charme das tendas mobiladas — e sim, os cães também são bem-vindos. Para os verdadeiros entusiastas do campismo, há ainda 200 espaços disponíveis para montar a tenda e desfrutar da estadia.

Embora o camping Colina do Sol ofereça tudo para umas férias completas, a sua localização é a verdadeira cereja no topo do bolo. A apenas 2 km da baía de São Martinho do Porto, com o seu mar calmo e ambiente familiar, este é o ponto de partida perfeito para explorar a região. E se apetecer descobrir mais, em poucos minutos é possível chegar à Nazaré ou passear pelas ruas medievais de Óbidos.

Um lugar onde o verão sabe mesmo a verão — entre o verde da serra e o azul do mar.

Temas: Resorts Campings Camping Colina do Sol São Martinho do Porto

RELACIONADOS

Em 2025, ganhou o título de “joia escondida de Portugal” e promete ser um destino de férias cobiçado em 2026

Imagine as suas férias de 2026 nesta praia. Parece em Ibiza, mas está a apenas 1 hora de Portugal

Planeie as suas férias de verão. Quase ao lado de Portugal, esta praia tem água a 30ºC

Prepare-se para as férias de 2026. Esta praia de água a quase 30ºC está a 2 horas de Portugal

Dicas

A roupa nunca mais seca? Esta cobertura para estendal resolve o problema em três horas

Há 2h e 36min

Sigo na autoestrada a 120 km/h. Sou obrigado a encostar à direita? Eis o que diz a lei

Há 3h e 4min

Três funções num só aparelho: este limpa-estofos deixa sofás e carpetes impecáveis

Há 3h e 29min

Se tem um carro a gasóleo, nunca arranque sem seguir este passo

Há 3h e 34min

Há quem diga que é uma baía escondida do Mediterrâneo. Descubra o segredo que todos querem guardar

Hoje às 15:30

Com hotéis a 80 € e jantares a 15 €, este destino paradisíaco é aposta para 2026

Hoje às 15:00

A maioria está a guardar o pão de forma errada. Especialista explica o que pode estragá-lo

Hoje às 14:30
MAIS

Mais Vistos

Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Recruta da «1.ª Companhia» conta que teve pressentimento dentro da Base

Hoje às 11:56

Adriano Silva Martins critica prestação de Kina na “1.ª Companhia”: “Não percebo esta Kina que vi durante estes dez dias”

Hoje às 10:00

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Hoje às 11:56

“Teve um surto”. Kina expõe episódio noturno com Filipe Delgado na “1.ª Companhia”

Hoje às 11:46

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fora do Estúdio

Fora do «Secret Story», Liliana e Fábio prolongam compromisso de forma única

Hoje às 15:49

Antes de morrer, Maycon Douglas tinha definido três metas a alcançar em 2026

Hoje às 14:53

Renata Reis quebra silêncio após funeral de Maycon Douglas: «Para sempre»

Hoje às 11:15

Funeral de Maycon Douglas marcado pela dor e por coincidência arrepiante

Hoje às 09:30

Fotos

A roupa nunca mais seca? Esta cobertura para estendal resolve o problema em três horas

Há 2h e 36min

Sigo na autoestrada a 120 km/h. Sou obrigado a encostar à direita? Eis o que diz a lei

Há 3h e 4min

Três funções num só aparelho: este limpa-estofos deixa sofás e carpetes impecáveis

Há 3h e 29min

Se tem um carro a gasóleo, nunca arranque sem seguir este passo

Há 3h e 34min