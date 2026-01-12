"É melhor do que alguns resorts no estrangeiro" — e está a menos de 1h30 de Lisboa

No coração da Serra dos Mangues, a poucos minutos da baía de São Martinho do Porto, o camping Colina do Sol oferece tudo para umas férias perfeitas: piscinas, tobogãs, minigolfe, atividades para crianças e adolescentes, e alojamentos ou espaços de campismo para todos os gostos.

No topo de uma falésia, com vista para uma das praias mais bonitas do país, encontra-se um refúgio ideal para quem procura dias tranquilos junto ao mar, mergulhos refrescantes e a serenidade que só a natureza proporciona. Estamos a falar do camping Colina do Sol, em São Martinho do Porto, bem no coração verde da Serra dos Mangues.

Com nove hectares de terreno para descobrir, este espaço, elogiado por visitantes como "melhor do que alguns resorts no estrangeiro", é o lugar ideal para aproveitar o verão ao máximo. Entre as duas piscinas e a zona aquática com tobogãs — ideal para quem gosta de um pouco mais de adrenalina —, há sempre espaço para momentos de diversão. Mas há muito mais: minigolfe para todas as idades, clubes dedicados a entreter crianças e adolescentes (dos 5 aos 17 anos) e, quando o sol se põe, noites animadas com concertos, espetáculos e karaoke.

Para os adultos que não dispensam algum movimento, existem campos para voleibol, mesas de ping-pong e um polidesportivo para manter o corpo ativo. Se a ideia for simplesmente relaxar, há 100 alojamentos preparados para quem prefere o conforto de um cottage de até 40m² ou o charme das tendas mobiladas — e sim, os cães também são bem-vindos. Para os verdadeiros entusiastas do campismo, há ainda 200 espaços disponíveis para montar a tenda e desfrutar da estadia.

Embora o camping Colina do Sol ofereça tudo para umas férias completas, a sua localização é a verdadeira cereja no topo do bolo. A apenas 2 km da baía de São Martinho do Porto, com o seu mar calmo e ambiente familiar, este é o ponto de partida perfeito para explorar a região. E se apetecer descobrir mais, em poucos minutos é possível chegar à Nazaré ou passear pelas ruas medievais de Óbidos.

Um lugar onde o verão sabe mesmo a verão — entre o verde da serra e o azul do mar.