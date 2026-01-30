Um dos restaurantes mais conhecidos de Lisboa está a vender o seu mobiliário a preços incríveis

Esqueça a IKEA e a Conforama: outlet de móveis às portas de Lisboa mostra o que é um verdadeiro low cost

Um dos restaurantes mais conhecidos de Lisboa decidiu renovar o espaço e está a vender parte do seu mobiliário a preços incríveis. Uma oportunidade rara para levar para casa peças cheias de estilo, usadas num dos espaços mais trendy da cidade.

O Mex Factory, situado em Alcântara, Lisboa, está a renovar o seu restaurante e decidiu vender parte do seu mobiliário a preços irresistíveis.

Famoso pela sua excelente comida mexicana e pelo ambiente animado, o restaurante disponibiliza cadeiras, portas e outros artigos a partir de apenas 20 euros. Esta iniciativa é realizada em parceria com a Second Serve, empresa especializada na venda de mobiliário de hotéis e restaurantes em segunda mão.

Para quem pretende renovar a casa, o escritório ou até um espaço comercial, esta é uma oportunidade única de adquirir mobiliário com um estilo mais 'vintage' e diferenciado, a preços muito competitivos.