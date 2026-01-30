Um dos restaurantes mais conhecidos de Lisboa está a vender o seu mobiliário a preços incríveis

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 52min

Um dos restaurantes mais conhecidos de Lisboa decidiu renovar o espaço e está a vender parte do seu mobiliário a preços incríveis. Uma oportunidade rara para levar para casa peças cheias de estilo, usadas num dos espaços mais trendy da cidade.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O Mex Factory, situado em Alcântara, Lisboa, está a renovar o seu restaurante e decidiu vender parte do seu mobiliário a preços irresistíveis.

Famoso pela sua excelente comida mexicana e pelo ambiente animado, o restaurante disponibiliza cadeiras, portas e outros artigos a partir de apenas 20 euros. Esta iniciativa é realizada em parceria com a Second Serve, empresa especializada na venda de mobiliário de hotéis e restaurantes em segunda mão.

Para quem pretende renovar a casa, o escritório ou até um espaço comercial, esta é uma oportunidade única de adquirir mobiliário com um estilo mais 'vintage' e diferenciado, a preços muito competitivos.

Temas: Restaurante Mobiliário Segunda mão Mex Factory

RELACIONADOS

Mais um hotel de luxo coloca à venda mobiliário em segunda mão desde 15 euros. Corra, que vai esgotar rápido

Hotel vende camas, sofás e móveis de luxo a partir de 20 euros. Saiba como adquirir

Diga adeus aos bichos-da-prata nos móveis. É só isto que tem de fazer

Este produto impede que o pó se agarre aos móveis

Dicas

A maioria não sabe que este utensílio acumula bactérias se não for limpo

Há 52 min

Às portas de Lisboa, outlet de móveis apresenta preços inacreditáveis

Há 1h e 52min

Perita em chamadas fraudulentas faz alerta que ninguém pensa ao atender chamadas no dia-a-dia

Ontem às 17:00

Não deixe o router do Wi-Fi junto a este objeto. A ligação pode ser bloqueada

Ontem às 16:00

Nunca mais usámos a máquina de lavar loiça sem ter papel de alumínio

Ontem às 15:00

Mais um hotel de luxo coloca à venda mobiliário em segunda mão desde 15 euros. Corra, que vai esgotar rápido

Ontem às 14:00

Uma estação de energia portátil para proteger o essencial: eletrodomésticos, alimentos e telemóveis

28 jan, 18:00
MAIS

Mais Vistos

Pedido de Cristina Ferreira deixa Cláudio Ramos à beira das lágrimas: «Não estava à espera»

Hoje às 11:01

Bernardina Brito sobre a separação de Pedro Almeida: “Há 8 anos que as coisas vêm se decompondo”

Hoje às 10:11

Marcelo Palma recorda o reconhecimento do corpo de Maycon Douglas

Hoje às 11:32

Cristina Ferreira comenta proximidade de Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Eu sou a favor dos dois"

Ontem às 10:47

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

Hoje às 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

21 jan, 14:00

Fora do Estúdio

Agência funerária de Marcelo Palma organiza funeral do pai de famoso comentador da TVI

Hoje às 09:27

Cristina Ferreira sentiu os efeitos da depressão Kristin: «Não consegui»

28 jan, 14:36

Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»

27 jan, 16:11

Manuel Luís Goucha mostra-se em cenário 'quase irreal': «As palavras acanham-se»

27 jan, 15:15

Fotos

Marcelo Palma defende Renata Reis das críticas e mostra como a ex-namorada de Maycon foi crucial: «As pessoas não têm noção»

Há 16 min

A maioria não sabe que este utensílio acumula bactérias se não for limpo

Há 52 min

«Senti que ficou sem chão agora». Cristina Ferreira surpreende Cláudio Ramos, que quase não conteve as lágrimas

Há 1h e 26min

Populações afetadas pela tempestade Kristin precisam de apoio. Saiba aqui como ajudar

Há 1h e 44min