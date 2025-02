Ricardo Faria despediu-se com uma última mensagem ao país: «Ligou para dizer...»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Ricardo Faria ligou, no dia antes de falecer, para uma jornalista do programa das manhãs para se despedir e deixar uma mensagem ao país.

Ricardo Faria faleceu depois de uma intensa luta pela vida. O seu caso tornou-se conhecido em todo o país, quando foi convidado do programa «Dois às 10», em agosto do ano passado. Durante a sua participação, Ricardo revelou a sua batalha contra a doença e a necessidade urgente de um tratamento na Alemanha, um tratamento que poderia salvá-lo, mas que tinha um custo de 280 mil euros.

Emocionados com a sua história, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos fizeram um apelo aos portugueses para angariar o montante necessário para o tratamento. Em pouco tempo, a solidariedade nacional conseguiu reunir a quantia necessária.

Ricardo Faria fez o tratamento na Alemanha, em janeiro deste ano, mas, infelizmente, o desfecho não foi o esperado. A sua luta contra o cancro terminou de forma trágica. Ricardo Faria faleceu no domingo seguinte à sua despedida. «No sábado, o Ricardo ligou. Ligou à jornalista que sempre tinha feito este contacto entre nós e ele,para se despedir. Para dizer o quanto estava agradecido, o quanto para ele tinha sido importante toda a ajuda de todos os portugueses», contou Cristina Ferreira, visivelmente emocionada.

A última ligação de Ricardo foi marcada pela gratidão e pela vontade de expressar o seu agradecimento a todos os que contribuíram para a sua tentativa de cura. «O Ricardo ligou no sábado só para isso. Ligou no sábado e partiu no domingo», destacou a apresentadora.

Ricardo Faria partiu, mas a sua história de luta ficará na memória de todos os que acompanharam o seu percurso. A solidariedade que Portugal teve perante a sua causa foi um exemplo comovente de como a esperança e a generosidade podem marcar vidas.