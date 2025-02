Ricardo Faria morre aos 42 anos: história que emocionou o país termina com um final trágico

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Ricardo Faria partiu no passado dia 2 de fevereiro

Ricardo Faria faleceu no dia 2 de fevereiro de 2025, deixando para trás a esposa, Nora, e o filho Adam, de 6 anos.

A notícia foi dada esta manhã, 4 de fevereiro, no «Dois às 10». «Ligou no sábado só para dizer 'obrigado' e partiu no domingo», anunciou Cristina Ferreira.

Recorde-se que, em agosto de 2024, a história de Ricardo Faria comoveu o país. Com uma sentença de apenas seis meses de vida, Ricardo Faria apelou ao coração dos portugueses. A única esperança para prolongar sua vida era um tratamento inovador na Alemanha, mas, para isso, este precisava da ajuda de todos.

Ricardo, diagnosticado com uma doença incurável, precisava de um tratamento específico. A sua grande vontade era poder passar o Natal ao lado do filho Adam, de apenas 6 anos. No dia 30 de agosto de 2024, a sua história foi divulgada e a resposta dos portugueses foi imediata. Em apenas dois dias, uma enorme onda de solidariedade formou-se. Mais de 300 mil euros foram angariados para que Ricardo pudesse viajar para a Alemanha e realizar o tratamento.

Com o dinheiro necessário finalmente reunido, Ricardo partiu para a Alemanha, esperançoso. Apesar do tratamento recebido, as suas forças estavam a esgotar-se e o homem que ousara lutar pela vida teve de aceitar que a batalha estava prestes a chegar ao fim.

Ao longo de sua luta, Ricardo demonstrou uma coragem inabalável. Mesmo nos seus últimos momentos, a sua mensagem foi clara: o amor e a solidariedade das pessoas podem fazer milagres.

Ricardo Faria pode não ter vencido a batalha, mas a sua história nunca será esquecida.