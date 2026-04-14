Como nunca o vimos: imagens de Ricardo João fora da casa revelam lado sedutor

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 8min

Imagens partilhadas nas redes sociais deixam em evidência o lado mais sensual de Ricardo João.

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Aos 36 anos, Ricardo João, natural dos Países Baixos, é um dos concorrentes que tem dado que falar no "Secret Story 10". Bartender e gestor de um bar, divide a sua rotina entre o trabalho e a vida social intensa, tendo entrado na casa com um objetivo bem definido: vencer o jogo.

Descontraído, vaidoso e assumidamente atento à sua imagem — especialmente ao cabelo — Ricardo João garante que não veio para ser apenas mais um concorrente. Com uma personalidade comunicativa e provocadora, promete agitar a dinâmica da casa e não deixar ninguém indiferente.

Romântico por natureza, admite que gosta de se apaixonar e revela ter na mãe a sua maior fã. Apesar de confessar que a sua vida amorosa tem estado mais calma, entra no jogo disposto a criar impacto e a trazer emoção ao programa.

Antes da entrada na casa mais vigiada do país, Ricardo já partilhava vários momentos do seu dia a dia nas redes sociais. Nessas plataformas, é possível ver um lado mais sensual de Ricardo João, com algumas fotografias onde surge descontraído — deixando transparecer naturalmente uma faceta mais sedutora.

Apesar dessa exposição, mantém traços bem reconhecíveis, como a confiança e a atitude determinada que agora levou para dentro da casa.

Veja as fotos de Ricardo João fora da casa, na galeria em cima.

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Temas: Ricardo João Secret Story 10
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