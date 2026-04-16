Ricardo João já falou com a filha? Ex-concorrente avança: "Temos que saber dar a volta e nunca desistir"

Ricardo João abriu o coração sobre a relação com a filha.
Nesta quarta-feira, dia 15, pouco depois de abandonar o "Secret Story 10", Ricardo João esteve à conversa com Cristina Ferreira, onde revelou que o seu principal objetivo ao participar no formato era conseguir aproximar-se da filha, com quem não tem contacto há quatro anos.
"O objetivo era que a minha filha olhasse para mim, esse era o meu objetivo. Há quatro anos que não a vejo. Eu vou contactar e espero ter uma resposta, acho que viu que o pai é uma pessoa sensível, engraçada", explicou.
O tema voltou a ser abordado na manhã seguinte, durante o programa "Dois às 10".
"Achas, então, que é o timing para resolveres a tua vida? Manifestas-te a vontade de querer resolver essa situação com a tua filha", começou por dizer a apresentadora.
"Quero. O karma existe e, se fizeres coisas boas, as coisas boas aparecem. Portanto, eu acho que foi uma forma de ver que o pai realmente é engraçado, é fofo, é, acima de tudo, sensível e que é uma pessoa com amor para dar", afirmou Ricardo João, acrescentando tratar-se de uma mágoa que ainda carrega consigo. "Essa mágoa existe, está guardada na minha cabeça, não está esquecida, está guardada", reforçou o ex-concorrente.
Cristina Ferreira questionou ainda se o convidado sente responsabilidade por essa mágoa.
"Muita, de certa forma, muita. Mas temos que saber dar a volta e nunca desistir", respondeu, assegurando que, na sua perspetiva, a palavra "nunca" não faz parte do seu dicionário. "Vai acontecer, vai acontecer", concluiu.
