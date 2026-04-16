Ricky, há 10 anos, era muito diferente do que é hoje: veja a foto do casamento com Liliana

Quem vê a fotografia do casamento com Liliana dificilmente reconhece Ricky.
De perfil reservado e estratégico, prefere agir discretamente e só reage quando considera necessário. Ainda assim, quando ganha confiança, revela um lado mais descontraído e divertido. Entra no jogo com cabeça fria, determinado a provar que é mais do que aquilo que aparenta, mantendo também o sonho de vir a ser DJ.
Fora do reality show, os fãs podem acompanhar o seu dia a dia através das redes sociais. No seu Instagram, é possível encontrar uma fotografia do casamento com Liliana, há cerca de 10 anos, também concorrente do “Secret Story 10”.
Veja na galeria acima a fotografia.