Ricky, há 10 anos, era muito diferente do que é hoje: veja a foto do casamento com Liliana

Ricky, de 34 anos, residente na Suíça, foi um dos concorrentes do “Secret Story 10” que captou a atenção do público. A trabalhar como gerente de armazém, descreve-se como emocionalmente forte e difícil de abalar, características que refletem o seu percurso de vida entre a Suíça e Portugal, onde aprendeu desde cedo a desenrascar-se sozinho.

De perfil reservado e estratégico, prefere agir discretamente e só reage quando considera necessário. Ainda assim, quando ganha confiança, revela um lado mais descontraído e divertido. Entra no jogo com cabeça fria, determinado a provar que é mais do que aquilo que aparenta, mantendo também o sonho de vir a ser DJ.

Fora do reality show, os fãs podem acompanhar o seu dia a dia através das redes sociais. No seu Instagram, é possível encontrar uma fotografia do casamento com Liliana, há cerca de 10 anos, também concorrente do “Secret Story 10”.

Veja na galeria acima a fotografia.