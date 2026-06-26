Parece Bali, mas fica em Portugal. O refúgio tropical que promete conquistar todos este verão

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Há um espaço em Portugal que está a despertar atenções

Quando se pensa em praias paradisíacas, coqueiros e ambientes tropicais, destinos como Bali costumam surgir no imaginário de muitos viajantes. Mas há um espaço em Portugal que está a despertar atenções precisamente por conseguir recriar essa atmosfera exótica sem obrigar a longas viagens. Chama-se Bamboo & Coconut e fica em Amares, junto ao rio Cávado.

Com a chegada do verão, este espaço volta a receber visitantes que procuram dias de descanso rodeados pela natureza. O ambiente é um dos seus maiores atrativos: estruturas em bambu, decoração inspirada em destinos tropicais, zonas de sombra, almofadões e uma localização privilegiada à beira-rio criam um cenário perfeito para desligar da rotina e aproveitar os dias quentes.

Aberto durante a época de verão, o Bamboo & Coconut funciona diariamente entre as 10h00 e as 02h00. A entrada é feita no local, sem necessidade de reserva, mediante a aquisição de um bilhete cujo valor é descontado no consumo. Além da zona de esplanada, muitos visitantes aproveitam a proximidade ao rio para refrescar-se nos dias de maior calor, embora os mergulhos sejam feitos por conta e risco.

A oferta gastronómica acompanha o ambiente descontraído. No menu encontram-se opções leves e ideais para o verão, desde saladas e tábuas para partilhar a pizzas, sandes, baos, waffles e panquecas. Os cocktails tropicais ajudam a completar a experiência, especialmente ao final da tarde, quando o pôr do sol transforma a paisagem e cria um dos momentos mais procurados pelos visitantes.

Durante os fins de semana, o espaço ganha ainda mais vida com música ao vivo, DJ sets e atividades ocasionais como aulas de ioga ou pilates. Há também zonas dedicadas às famílias e aos mais novos, tornando-se uma opção para diferentes tipos de visitantes.

As avaliações partilhadas online destacam precisamente a beleza natural do local, a envolvência junto ao rio e a sensação de tranquilidade que se vive no espaço. Para quem procura uma escapadinha de verão sem sair de Portugal, este recanto em Amares surge como uma alternativa cada vez mais procurada por quem sonha com um ambiente tropical, mas prefere ficar perto de casa.