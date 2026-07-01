Pela primeira vez, Rita Almeida explica o que levou ao fim da relação com Marcelo Palma

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O fim da relação entre Rita Almeida e Marcelo Palma continua a dar que falar. Depois de o ex-concorrente do Secret Story ter confirmado publicamente a separação, foi agora a vez de Rita quebrar o silêncio, numa entrevista concedida a Cláudio Ramos, no programa Dois às 10, da TVI.

A ex-concorrente explicou que o desgaste da relação não teve qualquer influência de terceiros e garantiu que o afastamento aconteceu entre os dois. «Acho que nós desalinhámo-nos porque tínhamos uma bolha muito forte lá dentro e cá fora e, quando a relação deixa de estar como uma das prioridades, é o suficiente para nos desalinharmos. Não teve nada a ver com gente de fora», afirmou.

Rita Almeida deixou assim claro que o fim do namoro não foi provocado por pessoas externas ao casal, mas sim pela forma como a relação evoluiu após a experiência televisiva.

Recorde-se que Marcelo Palma confirmou recentemente o fim da relação através de um comunicado. Dias depois, Rita Almeida falou pela primeira vez sobre o assunto, admitindo também que, nesta fase, está «de coração fechado».

Questionada sobre uma eventual amizade com o ex-namorado, Rita foi direta. «É impossível, cada um segue a sua vida e não há mais nada a fazer», afirmou.