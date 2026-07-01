Pela primeira vez, Rita Almeida explica o que levou ao fim da relação com Marcelo Palma

  • Dois às 10

O fim da relação entre Rita Almeida e Marcelo Palma continua a dar que falar. Depois de o ex-concorrente do Secret Story ter confirmado publicamente a separação, foi agora a vez de Rita quebrar o silêncio, numa entrevista concedida a Cláudio Ramos, no programa Dois às 10, da TVI.

A ex-concorrente explicou que o desgaste da relação não teve qualquer influência de terceiros e garantiu que o afastamento aconteceu entre os dois. «Acho que nós desalinhámo-nos porque tínhamos uma bolha muito forte lá dentro e cá fora e, quando a relação deixa de estar como uma das prioridades, é o suficiente para nos desalinharmos. Não teve nada a ver com gente de fora», afirmou.

Rita Almeida deixou assim claro que o fim do namoro não foi provocado por pessoas externas ao casal, mas sim pela forma como a relação evoluiu após a experiência televisiva.

Recorde-se que Marcelo Palma confirmou recentemente o fim da relação através de um comunicado. Dias depois, Rita Almeida falou pela primeira vez sobre o assunto, admitindo também que, nesta fase, está «de coração fechado». 

Questionada sobre uma eventual amizade com o ex-namorado, Rita foi direta. «É impossível, cada um segue a sua vida e não há mais nada a fazer», afirmou.

Temas: Rita Almeida Marcelo Palma Dois às 10 TVI Secret Story
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Cláudio Ramos questiona Rita Almeida após separação de Marcelo Palma: «Existiu alguma Ariana?»

Cristina Ferreira reage ao fim da relação com Marcelo Palma: «Quando se diz essa frase...»

A Não Perder

Após vencer o Desafio Final, Pedro Jorge protagoniza momento que as câmaras não mostraram

Há 2h e 22min

Estas piscinas portuguesas são uma referência mundial e já abriram

Há 2h e 30min

Sem filtros e sem maquilhagem. Nova fotografia de Cristina Ferreira está a deixar os fãs «sem palavras»

Há 2h e 43min

Sem papas na língua. Após Desafio Final, Leandro deixa desafio a Pedro Jorge: «Ele que admita»

Há 2h e 56min

Esta piscina de água salgada a 29 ºC fica numa praia em Portugal e tem entrada é gratuita

Há 3h e 30min

Acabou mal. Rita Almeida revela relação atual com Marcelo Palma após a separação: «Não há mais nada a fazer»

Há 3h e 44min

Cláudio Ramos confronta Leandro após recusar abraço de Pedro Jorge: «O que é tão grave entre ti e ele?»

Hoje às 12:28
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos faz confissão inesperada a Pedro Jorge: “Não sei se já te disseram”

Ontem às 11:34

Ex-concorrente do Secret Story testemunha crime e conta tudo à TVI: "Estavam três senhoras a pedir ajuda"

Hoje às 12:21

Pedro Jorge desaba em lágrimas ao abordar tema sensível: "Eu e a Marisa temos de saber gerir"

Ontem às 12:01

Primeira entrevista de Pedro Jorge após vencer o Desafio Final - Veja a conversa completa

Ontem às 12:19

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

Ontem às 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Há uma razão para esta tarte de maçã e leite condensado estar a tornar-se viral

Há 1h e 30min

Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

Ontem às 16:00

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Fora do Estúdio

Após vencer o Desafio Final, Pedro Jorge protagoniza momento que as câmaras não mostraram

Há 2h e 22min

Sem filtros e sem maquilhagem. Nova fotografia de Cristina Ferreira está a deixar os fãs «sem palavras»

Há 2h e 43min

«A minha casa de sempre»: Sandra Felgueiras mostra-se abraçada a pessoa especial

Hoje às 09:32

Queria agradecer a ajuda de Cristiano Ronaldo, mas morreu dias antes de começar o Mundial. Carta da mãe emociona

Hoje às 08:56

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Há uma razão para esta tarte de maçã e leite condensado estar a tornar-se viral

Há 1h e 30min

Após vencer o Desafio Final, Pedro Jorge protagoniza momento que as câmaras não mostraram

Há 2h e 22min

Estas piscinas portuguesas são uma referência mundial e já abriram

Há 2h e 30min

Sem filtros e sem maquilhagem. Nova fotografia de Cristina Ferreira está a deixar os fãs «sem palavras»

Há 2h e 43min