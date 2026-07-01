Rita Almeida revela que Marcelo Palma comunicou fim da relação antes de acabar o namoro com a própria

Há um destino que faz lembrar as Caraíbas mesmo aqui ao lado e poucos o conhecem

Rita Almeida falou pela primeira vez sobre a forma como terminou o namoro com Marcelo Palma e confessou que ficou magoada com a maneira como tudo aconteceu.

Em conversa com Cláudio Ramos, no Dois às 10, da TVI, a ex-concorrente do Secret Story revelou que a separação aconteceu de forma inesperada. «Não, foi muito abrupto. Eu nunca quis falar porque quando está quente não vale a pena», começou por explicar.

Rita confessou ainda que a reação inicial foi de vergonha. «Depois, e sendo o mais sincera possível, na altura o que senti logo foi um bocadinho de vergonha, pela maneira que foi. Foi muito complicado, muitas opiniões a chegar e nessa altura reservei-me com os meus, em Viseu», contou.

A ex-concorrente lamentou ainda a forma como o fim da relação foi tornado público, considerando que deveria ter existido uma conversa entre ambos antes de qualquer comunicação exterior. «Devia haver mais respeito pelo fim, entre nós. Acho que faltou proteção no término. Quando ele dá a primeira entrevista já houve muito alarido. Acho que ele aí se podia ter protegido mais. A pressa não era comunicar para fora, mas sim comunicar para dentro que já não queria estar junto, e foi ao contrário», afirmou.

Apesar de admitir que a relação já atravessava dificuldades, Rita acredita que o desfecho poderia ter sido diferente. «As coisas já não estavam bem, mas acho que primeiro tem de haver uma conversa. Primeiro resolvemos os dois para depois ter estofo. Não existiu, mas está tudo certo», concluiu.