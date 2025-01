Rita prevê confronto entre Miguel Vicente e concorrente do «Desafio Final»: «Ele já está a jogar!»

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Rita Almeida não deixou nada por dizer sobre a entrada de Miguel Vicente e Vânia Sá no «Desafio Final». A ex-concorrente analisou o jogo do mais recente concorrente e deixou a sua opinião

Nesta manhã de 28 de janeiro, Rita Almeida, ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final», esteve em destaque no programa «Dois às 10», onde comentou a entrada de Miguel Vicente e Vânia Sá no reality show da TVI. Durante a sua intervenção, a jovem não poupou nas palavras e revelou a sua opinião sobre a dinâmica entre os dois novos jogadores.

Questionada por Cláudio Ramos, Rita começou por afirmar que não sentiu receio quando soube da entrada de Miguel Vicente e Vânia Sá, mas deixou claro que todos no jogo acreditam que os dois são convidados e não concorrentes.

A ex-concorrente também destacou a postura competitiva com que Miguel Vicente entrou no jogo. Para Rita, Miguel Vicente «entrou já contra a Vânia». «Ele já está a jogar contra a Vânia», sublinhou Rita, convicta de que Miguel Vicente está a agir de forma estratégica, construindo uma narrativa de confronto entre si e a colega.

Rita comentou ainda que Vânia poderá não ter antecipado esse comportamento competitivo por parte de Miguel. «Ela se calhar achou que ele não iria já jogar contra ela», disse Rita, sugerindo que a concorrente não estava à espera que Miguel entrasse tão cedo em confronto direto consigo.

Recorde-se que Rita Almeida foi expulsa do «Secret Story - Desafio Final» na passada noite, de 27 de janeiro, após ser escolhida por Miguel Vicente e Vânia Sá para abandonar imediatamente a casa. A eliminação surpresa marcou o fim da sua jornada no reality show.