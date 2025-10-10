Comer este alimento uma vez por dia é fundamental para eliminar a gordura do fígado

É simples, acessível e cheio de benefícios. A nutricionista Rita Andrade explicou no Dois às 10 que há um alimento que não deve faltar na alimentação diária.

No Dois às 10, a nutricionista Rita Andrade destacou o papel essencial do ovo numa dieta equilibrada. “Uma gema por dia é fundamental, porque ajuda o fígado a processar e eliminar gorduras”, explicou, acrescentando que o ovo é uma excelente fonte de zinco e de vitaminas do complexo B, nutrientes que favorecem o metabolismo e a saúde hepática.

Para Rita Andrade, a moderação é a chave: “Um ovo por dia é seguro para qualquer pessoa saudável, e até 12 por semana pode ser adequado, especialmente para quem pratica desporto ou consome pouca carne e peixe.”

Em suma, longe de ser um vilão, o ovo é um aliado poderoso para a saúde do fígado e um dos alimentos mais equilibrados que se pode incluir na rotina alimentar.

Veja ainda na galeria sugestões de receitas com ovos.