Depois de engordar 20 quilos, Rita Guerra emagrece e impressiona todos: veja as fotos

Este domingo, dia 8, celebra-se o Dia da Mulher, uma data que muitas figuras públicas estão a destacar nas redes sociais.

Entre elas, Rita Guerra destacou a importante transformação física que atravessou nos últimos meses.

"A fotografia da esquerda foi tirada em agosto do ano passado e na altura estava com mais de 20 quilos acima do meu peso atual. A da direita é de agora. Quatro meses depois, com acompanhamento nutricional, treino e orientação, consegui voltar a sentir-me bem no meu corpo", começou por revelar a cantora.

Rita Guerra acrescentou ainda: "Sempre cuidei de mim, mas não se trata apenas do lado estético, é também uma questão de saúde e equilíbrio. Aos 58 anos e depois de fazer uma histerectomia total há dez, o metabolismo abrandou e ganhei peso. No entanto, percebi que não existe idade para alterar hábitos e rotinas, basta a decisão de dar o primeiro passo. O resultado está à vista e sinto-me também muito melhor no palco, sem me sentir cansada no final de um concerto. Cantar é fisicamente exigente, apesar de não parecer."

A cantora completou: "Nunca é tarde para recomeçar. Existe apenas a decisão de dar o primeiro passo. Hoje celebro todas as mulheres. E celebro também esta nova fase da minha vida. Com mais saúde. Mais força. E a mesma vontade de viver intensamente. Feliz Dia da Mulher."

