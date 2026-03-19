Casou-se grávida? Rita Matias revela

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 17min

Rita Matias, deputada do Chega, esclareceu todos os detalhes sobre a gestação do seu primeiro filho, incluindo os rumores de que estaria grávida quando se casou.

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Rita Matias, de 27 anos, marcou presença no programa "Dois às 10" para falar sobre a gestação do seu primeiro filho, fruto da sua vida pessoal enquanto deputada do Chega.

A deputada revelou que tem sentido enjoos desde o início da gravidez, confessando: "Era difícil esconder".

Mais tarde, Rita Matias abordou os rumores de que estaria grávida quando se casou. "Não casei grávida!", afirmou, explicando que a gravidez foi planeada, embora nem ela nem o marido, Hélio Filipe, esperassem que acontecesse tão depressa.

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