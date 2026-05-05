Grávida, Rita Matias revela sexo do bebé. E o nome escolhido tem um significado especial

Irreconhecível: o que está por trás da drástica mudança física de Liliana do "Secret Story"?

A notícia já era conhecida, mas faltava um detalhe e agora está confirmado. Rita Matias revelou, no Dia da Mãe, que está grávida de um menino… e o nome já está escolhido.

Santiago. Este é o nome escolhido por Rita Matias e pelo marido Hélio. A partilha foi feita nas redes sociais, num momento simbólico e carregado de emoção: “Sou mãe do Santiago e anunciá-lo ao mundo é uma forma especial de assinalar este dia”, escreveu.

A futura mãe contou ainda que a data foi celebrada num local muito especial para o casal: “Voltámos à quinta onde casámos para celebrar a união de dois amigos. É tão bom voltar a este lugar onde fomos tão felizes e ver a vida a acontecer.”

Recorde-se que o nome já tinha sido revelado anteriormente por Rita Matias no Dois às 10, onde explicou o significado profundo por detrás da escolha. “Conheci um jovem (…) que foi perseguido e fiquei muito impactada com a firmeza dele. Disse que, se tivesse um filho, lhe daria o nome”, contou na altura.

Mais tarde, o nome ganhou ainda outro simbolismo para o casal, depois de ambos percorrerem os Caminhos de Santiago — uma experiência marcante que reforçou a decisão.