Menino ou menina? Nome do bebé de Rita Matias esconde significado especial

A deputada do Chega, Rita Matias, esteve no Dois às 10 e contou como está a viver a primeira gravidez.

A deputada Rita Matias esteve no programa Dois às 10 desta quinta-feira, onde falou pela primeira vez em televisão sobre a gravidez do primeiro filho.

Aos 27 anos, a política não escondeu que os primeiros tempos foram exigentes, marcados por enjoos constantes:

“Era difícil esconder”, confessou, revelando que chegou a viver momentos complicados durante a campanha eleitoral. “Estava em campanha e a precisar de correr para uma casa de banho”.

Foi também em plena campanha que fez o teste de gravidez, num hotel em Braga — um momento que recorda como inesperado, já que não pensava engravidar tão rapidamente: “Honestamente, foi uma surpresa”.

Durante a conversa, Rita Matias aproveitou ainda para esclarecer os rumores de que teria casado já grávida com o marido, Hélio Filipe: “Não casei grávida, já foi depois. Foi tudo planeado”.

O bebé deverá nascer em setembro e o nome já está escolhido. Caso seja menino, chamar-se-á Santiago — uma decisão com um significado muito especial para a deputada: “Conheci um jovem (…) que foi perseguido e fiquei muito impactada com a firmeza dele. Disse que, se tivesse um filho, lhe daria o nome”.

Mais tarde, o nome ganhou ainda outro simbolismo para o casal, depois de ambos percorrerem os Caminhos de Santiago. Já para menina, o nome escolhido é Benedita. No final, Rita Matias deixou claro que este é apenas o início de uma nova fase:

“Não queremos ficar por aqui. Seja menino ou menina, queremos que venha mais gente”.

Uma conversa marcada por revelações pessoais e momentos inesperados, que mostram um lado mais íntimo da deputada nesta nova etapa da sua vida.