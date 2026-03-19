Rita Matias posiciona-se contra aborto na sequência de uma violação: «Pode ter a cara da mãe»

Rita Matias anunciou gravidez recentemente e foi ao Dois às 10 dar a sua primeira entrevista em estado de graça.

A entrevista de Rita Matias no programa Dois às 10 ficou marcada por um momento de confronto de ideias, depois de posições mais polémicas da deputada do Chega. No programa da manhã, Cláudio Ramos lançou uma questão direta e controversa sobre a interrupção da gravidez. “Se eu for uma mulher e engravidar de um violador (…) e tiver este filho, é a cara do violador”,

Perante a pergunta, a deputada respondeu sem hesitar, mantendo a posição que tem vindo a defender: “Ou não, pode ser a cara da mãe, mas é sobretudo a cara de uma nova vida”.

A conversa surgiu no contexto da gravidez de Rita Matias, que espera o primeiro filho. Durante a entrevista, a jovem, de 27 anos, falou sobre esta fase, revelando que sofreu enjoos desde o início: “Era difícil esconder”.

A deputada aproveitou ainda para esclarecer rumores sobre o casamento com Hélio Filipe, garantindo: “Não casei grávida!”. Ainda assim, admitiu que a gravidez foi planeada, embora tenha acontecido mais rapidamente do que o esperado.

O tema acabou por evoluir para as suas posições sobre o aborto, que têm gerado polémica. Rita Matias reforçou a sua visão, revelando que uma ecografia recente teve impacto na sua forma de encarar o tema: “Fiquei fascinada com o corpo humano (…) tinha à minha frente um bebé irrequieto, com os órgãos praticamente formados”.

Questionada se, perante essa experiência, conseguiria imaginar interromper uma gravidez, foi clara: “Não, não imaginaria (…) tenho a consciência de que é uma vida já formada”.

A deputada abordou ainda as críticas relacionadas com declarações anteriores sobre casos de violação, defendendo que muitas vezes o debate se foca em exceções: “No ano passado, só cinco mulheres abortaram por violação, num total de mais de 18 mil abortos”.

Ainda assim, Cláudio Ramos voltou a insistir no impacto dessas exceções, questionando se uma eventual mudança na lei não afetaria também esses casos específicos.