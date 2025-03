Rita Pereira mostra-se como nunca nas redes sociais...

Melhor do que nunca! Rita Pereira celebra 43 anos com dança sensual e em biquíni

Rita Pereira revela contratempo antes de marcar presença no programa das manhãs

Hoje, a atriz Rita Pereira é uma das convidadas do programa «Dois às 10». Nas redes sociais, além de anunciar a sua participação, fez uma partilha inesperada. Rita revelou que fez um tratamento de pele que resultou em inchaço e hematomas no rosto. Apesar dos efeitos visíveis do procedimento estético, a atriz assegurou que não faltaria ao compromisso e que estaria presente no programa.

Cristina Ferreira reagiu com empatia à partilha de Rita Pereira. A apresentadora revelou que a atriz lhe enviou uma mensagem privada, alertando-a para os efeitos visíveis do tratamento e pedindo para não se assustar ao vê-la no estúdio.

A presença de Rita Pereira no «Dois às 10» hoje promete ser uma conversa genuína e cheia de boa disposição e certamente será acompanhada com especial atenção pelo público.