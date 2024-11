«Foste tu que tiraste?!»: Rita Pereira surpreende todos com relato de parto único

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Rita Pereira faz imitação hilariante do filho

Desvendado! Rita Pereira revela o significado do nome Lowê

Rita Pereira fala do regresso aos treinos no pós-parto

Rita Pereira revela reação emotiva de Lonô: «Muito obrigada por me terem dado esta mana!»

Rita Pereira revela pormenores do parto: «Foi parto natural, não tive qualquer dor»

Rita Pereira surpreendeu todos ao relatar como foi o parto de Lowê

Rita Pereira (42 anos) esteve esta manhã no programa «Dois às 10» à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a nova fase da sua vida, como mãe de dois. Recorde-se que a atriz já era mãe de Lonô, de cinco anos, e foi mãe de Lowê há duas semanas, fruto da relação com Guillaume Lalung (41 anos).

Relato do parto de Lowê

A atriz contou como foi o parto de Lowê e surpreendeu todos ao relatar uma experiência quase única.

Lowê nasceu às 38 semanas. Rita Pereira contou que, durante a madrugada de 12 de novembro, começou por sentir uma pequena contração, Às 12 horas, ligou ao seu médico e pediu para ir fazer um CTG, no entanto, não estava à espera de já não sair do hospital.

«Eu entro na maternidade e a enfermeira, logo que me abre a perna, diz 'não, a menina já não vai sair daqui, vai ficar aqui’», contou, acrescentando que o parto foi rápido.

«Foram literalmente três minutos. Cheguei, fiz força duas vezes, pedi ao médico até para não estar deitada, que já tinha pedido da outra vez para estar sentada. É mais confortável para mim. Tem que ver também com os treinos que eu fiz para chegar até ao parto. E três minutos depois, eu saquei a miúda lá de dentro», relatou, deixando todos surpresos com o facto de ter sido a própria a tirar a filha de dentro de si. «O médico perguntou ‘você está tão à vontade, você não quer tirá-la?’. E eu: ‘posso?’. E ele: ‘você já pode’», acrescentou, em risos ao recordar a situação pouco comum.

Reação do filho Lonô à chegada da irmã mais nova

A dada altura, a atriz falou sobre a reação do filho ao conhecer a irmã mais nova.

«Quando chegou, agarrou-a, deu-lhe um grande beijinho e depois virou-se para mim e para o pai e disse 'muito obrigada por me terem dado esta mana'», começou por contar, visivelmente emocionada.

Cristina Ferreira questionou se Lonô tem sentido ciúmes da atenção que os pais dão a Lowê e Rita Pereira revelou que, tanto ela como Guillaume, têm estado a trabalhar para que isso não aconteça, no entanto «acaba por acontecer».

«Quando ele chegou, eu fiz questão de não estar com a Lowê ao colo, de agarrá-lo, dizer ‘meu amor, que bom que tu vieste’», explicou. «A minha irmã teve a excelente de comprarmos uma prenda, que foi a Lowê que comprou para o mano, então, quando ele lá chegou, tinha um presente para ele», contou ainda, realçando que estes pormenores podem minimizar o impacto que esta mudança familiar pode ter na vida da criança.

Emocionada, Rita Pereira partilhou ainda um momento que a marcou. «Ao fim do quarto dia, o meu filho perguntou-me se eu já não gostava dele. Acontece… E eu e o pai tiramos tempo para ele, mas percebemos que realmente acaba por acontecer», contou. A atriz contou ainda que o menino fez-lhe esta pergunta momentos antes de esta o deixar na escola e admitiu que, depois de o entregar, seguiu viagem lavada em lágrimas: «Eu nem sei como é que eu cheguei a casa, porque eu chorava tanto, tanto, tanto, era um mar aqui à frente da minha cara. Vim a chorar o tempo todo até casa».