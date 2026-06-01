Atriz da TVI dá nas vistas naquele que muitos já chamam de casamento do ano: «O vestido mais bonito da festa»

Foi este alimento que Cristina Ferreira deixou de comer. E, agora, todos falam da diferença

O casamento de Júlia Palha e Frederico Porém Murta, celebrado no passado sábado, dia 30 de maio, continua a dar que falar.

Considerado por muitos como um dos eventos do ano, reuniu familiares, amigos e várias figuras conhecidas do público. Entre os convidados esteve Rita Pereira, que não escondeu o encanto pela cerimónia e chegou mesmo a descrever o enlace como «o casamento do ano».

No dia seguinte à festa, a atriz recorreu às redes sociais para partilhar algumas imagens do visual escolhido para a ocasião. Rita Pereira apostou num elegante vestido com motivos em azul-claro, combinado com um chapéu que deu um toque campestre ao look, em perfeita sintonia com o ambiente da celebração, que decorreu no Ribatejo.

A publicação rapidamente reuniu centenas de reações e comentários elogiosos por parte dos seguidores. «O vestido mais bonito da festa», escreveu uma internauta. «Conseguiste roubar toda a atenção, mulher poderosa», comentou outra. «Maravilhosa!», pode ainda ler-se entre as muitas mensagens deixadas na caixa de comentários.

Ao que tudo indica, o visual de Rita Pereira não passou despercebido e acabou por conquistar os fãs, tornando-se um dos mais comentados nas redes sociais após o casamento de Júlia Palha.

Veja na galeria em cima as melhores fotos do casamento!