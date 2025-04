Foto de Cristina Ferreira gera reação inesperada de uma figura famosa da TVI

Rita Pereira não ficou indiferente à partilha de Cristina Ferreira.

Cristina Ferreira está a viver uma experiência única em pleno coração de África e tem partilhado cada momento com os seus seguidores no Instagram. A apresentadora está de férias no Serengeti, na Tanzânia, numa viagem de aventura ao lado do namorado, João Monteiro, e do filho, Tiago. Entre paisagens de cortar a respiração e encontros bem próximos com leões, Cristina mostra-se encantada com tudo, sem nunca perder o estilo.

Num dos relatos mais marcantes da viagem, escreveu: «O Serengeti. A terra a perder de vista onde o leão é rei e senhor. Vê-los, tão perto, na sua vida selvagem é muito impactante. Ficamos minutos seguidos, em silêncio, só a observar. Hoje muitos dormiam a sesta. Estavam de barriga cheia. A trovoada ao fundo completava o cenário de hoje. Almoçar nesta imensidão de terra é memorável. Ainda para mais porque nesta época há pouca gente». Na mesma publicação, Cristina contou ainda a visita a uma aldeia masai, onde foi recebida por Lisa, de 32 anos, filho do chefe da tribo, um homem de 93 anos com mais de 100 mulheres e cinco filhos já escolhidos para lhe suceder. «Comem apenas duas vezes ao dia: leite, sangue de vaca e carne. Nada mais. Vivem quase todos até aos 100», partilhou, visivelmente tocada pela simplicidade e resiliência daquela comunidade.

Mas enquanto Cristina se deixava envolver pela vida selvagem e pelas tradições locais, houve quem não resistisse a comentar o seu lado mais fashion. Falamos de Rita Pereira. A atriz da TVI deixou um comentário que arrancou gargalhadas nas redes: «Lá vai prá selva mas vai em modernasss!!! Gira!!! 😂», numa referência bem-humorada aos looks descontraídos, mas sempre com pinta, com que Cristina tem desfilado pela savana.

A reação de Rita não foi única. A caixa de comentários encheu-se de mensagens cheias de carinho e entusiasmo.

Veja, em baixo, a publicação: