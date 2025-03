Foi assim a festa de aniversário de Rita Pereira com duas pessoas desconhecidas em Cabo Verde

Quer um look de praia como o de Rita Pereira? Mostramos tudo

Rita Pereira esteve esta sexta-feira, 28 de março, no programa «Dois às 10», onde partilhou as últimas novidades na sua vida com Cristina Ferreira.

A atriz aproveitou o momento para comentar as polémicas que envolvem a sua vida privada, incluindo um vídeo recente nas redes sociais onde admite ter deixado a filha de quatro meses, Lowê, a chorar.

Já fora do ar, em exclusivo para o Digital da TVI, Rita Pereira revelou uma situação curiosa das suas férias em Cabo Verde. Em tom humorístico, a atriz contou que, no dia do seu aniversário, decidiu sair à noite para celebrar, apesar de ser uma quarta-feira.

«Chego à discoteca e estavam duas pessoas. Era eu, o meu marido, e duas pessoas na discoteca a curtir até às duas da manhã», contou Rita, descrevendo a cena de forma divertida e deixando claro que a noite foi muito mais tranquila do que o esperado, mas ainda assim muito divertida.