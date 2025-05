Este traço no rosto da filha de Rita Pereira tornou-se o centro das atenções

A filha de Rita Pereira é parecida com a mãe ou com o pai? Eis o vídeo que mostra a cara da bebé

Na sua opinião, Lowê é parecida com quem?

Depois de meses a manter a privacidade da filha, Rita Pereira e Guillaume Lalung surpreenderam os fãs ao revelarem, pela primeira vez, o rosto da pequena Lowê. O momento tocante foi partilhado num vídeo nas redes sociais, que rapidamente se espalhou e comoveu os seguidores do casal.

No vídeo, Lowê aparece a brincar com o telemóvel dos pais, num registo natural e espontâneo. A dada altura, é a própria bebé quem segura no telefone, parecendo assumir o controlo da gravação, num gesto ternurento que encantou todos os que assistiram.

Até agora, Rita e Guillaume optaram por manter a identidade da filha mais nova resguardada, recorrendo a emojis para tapar o rosto ou mostrando apenas a parte de trás da cabeça da menina. A mudança de postura foi recebida com entusiasmo pelos fãs, que finalmente puderam ver o rosto da menina num ambiente familiar, cheio de afeto e cumplicidade.

No vídeo, vemos a família a interagir de forma calorosa e alegre: Guillaume Lalung, Rita Pereira, o filho mais velho, Lonô, e a pequena Lowê surgem em momentos de partilha e felicidade. As imagens transmitem a energia de uma família unida, descontraída e cheia de amor.

Foi o próprio Guillaume que explicou a partilha com uma legenda emotiva: «Discreta até agora, a Lowê resolveu apresentar-se à sociedade. People, meet my Lowê ❤️»

A reação do público foi imediata e recheada de carinho. A caixa de comentários encheu-se de elogios à bebé, cuja semelhança com a mãe no olhar não passou despercebida. «Que lindaaaaaa!!!!!! Esses olhossss😍», «É uma boneca 🫶🏾» e «Que linda 😍😍😍😍» são alguns dos comentários.

Este gesto simbólico marcou um novo capítulo na exposição pública da família e reforçou a ligação entre os artistas e os seus seguidores.

Veja o vídeo em questão, abaixo: