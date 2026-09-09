Atriz da TVI surpreende ao surgir vestida de noiva: «Ouvi dizer que em setembro ainda acontecem casamentos»

«Não quero mais contacto com ela»: Fábio Pereira põe fim ao silêncio e expõe conflito surpreendente

Rita Pereira trocou o habitual visual de atriz por um look de noiva e surpreendeu os seguidores. A protagonista de Terra Forte, da TVI, viveu um verdadeiro “dia de casamento” — ainda que, neste caso, tudo tenha acontecido por motivos profissionais.

A atriz é o rosto e principal inspiração da primeira coleção exclusiva e limitada de vestidos de noiva da marca portuguesa Atelier Fusion. Entre os vários modelos, Rita surgiu com uma proposta curta, elegante e sensual, pensada para as noivas que querem trocar o tradicional vestido comprido por um segundo look mais confortável na altura da festa.

E há um detalhe que parece ter conquistado especialmente a atriz: a possibilidade de dançar noite dentro sem perder o glamour.

«Ouvi dizer que em setembro ainda acontecem muitos casamentos. Onde andam as noivas que ainda não têm o 2.º vestido?! Adorooo este!!! Lindo, simples mas com um toque diferente, confortável, elegante e perfeito para dançar pela noite adentro», escreveu Rita Pereira nas redes sociais.

A publicação rapidamente se encheu de elogios. «Linda», «Perfeita» e «Ainda assim, Portugal tem das mulheres mais bonitas, não podem dizer o contrário. E que mulherão» foram algumas das reações deixadas pelos seguidores.

A escolha do vestido acabou também por despertar a curiosidade dos fãs relativamente à vida pessoal da atriz. Rita Pereira mantém uma relação com Guillaume Lalung desde 2014 e os dois têm dois filhos, Lonô e Lowê. Apesar dos mais de dez anos de relação, o casal não oficializou o casamento.

Por agora, contudo, o vestido de noiva tem uma explicação profissional. Rita Pereira está a promover a nova coleção da Atelier Fusion e a mostrar que, mesmo no grande dia, há cada vez mais espaço para noivas que querem conforto, personalidade e, sobretudo, liberdade para aproveitar a festa.