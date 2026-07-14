Digna de rainha. Rita Pereira celebra aniversário da cadela com festa a rigor: «Ela salvou-me»

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Rita Pereira viveu um dia muito especial em família. A atriz assinalou os 15 anos da sua cadela, Heyvi, e fez questão de preparar uma celebração à altura da ocasião, partilhando tudo com os seguidores nas redes sociais.

Entre fotografias da aniversariante rodeada de uma decoração cuidada, com direito tiara e muitos mimos, Heyvi foi tratada como uma verdadeira rainha.

Na legenda da publicação, Rita Pereira deixou uma sentida homenagem à companheira de quatro patas, recordando os muitos anos que passaram juntas. «A HEYVI faz hoje 15 anos. Dizem que 76 em humanos (mas acho que isto é um mito urbano 😅). Já vivemos tanta coisa juntas. Costumo dizer que ela tem mais vidas que um gato… se soubessem tudo o que já lhe aconteceu, as vezes todas que já se salvou e foi salva», começou por escrever.

A atriz deixou ainda no ar a promessa de contar, um dia, uma história muito especial que envolve a cadela. «Mas um dia conto-vos como ela me salvou e talvez vos explique o nome dela 🥹», revelou, despertando a curiosidade dos fãs.

Rita Pereira terminou a publicação com uma declaração de amor que emocionou os seguidores. «Quem tem cães sabe. É um amor tão especial. Eu amo-a», escreveu.

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de mensagens de parabéns para Heyvi e de elogios à bonita festa preparada pela atriz, que mostrou, uma vez mais, o carinho que nutre pela companheira de quatro patas.

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Temas: Rita Pereira Novelas Cadela Dois às 10
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