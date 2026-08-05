Famosa atriz da TVI mostra a irmã e a beleza não passa despercebida: «Como é que esta pessoa está solteira?»

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Rita Pereira continua a desfrutar de uns dias de férias em família e tem partilhado vários momentos especiais com os seguidores nas redes sociais. Como já é tradição, a atriz da TVI viajou acompanhada dos filhos, Lonô e Lowê, e da irmã mais nova, Joana Pereira.

Entre as várias fotografias publicadas, houve uma que acabou por captar todas as atenções. Num passeio de barco, Rita mostrou a irmã a posar de biquíni e não resistiu a deixar uma brincadeira.

"Como é que esta pessoa está solteira? (vai matar-me quando vir este storie)", escreveu a atriz, destacando a excelente forma física de Joana Pereira.

A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que puderam conhecer um pouco melhor a irmã da atriz.

Durante muitos anos, Joana Pereira manteve-se longe da exposição mediática e tinha até as redes sociais privadas. No entanto, desde 2020 que passou a partilhar o seu dia a dia no Instagram, onde mostra várias rotinas e momentos ligados à profissão. Atualmente com 39 anos, Joana é professora do ensino básico e costuma publicar conteúdos relacionados com o trabalho que desenvolve com as crianças e com os métodos pedagógicos que utiliza.

Em 2022, o seu nome chegou às notícias depois de ter sofrido um grave acidente com uma lareira de bioetanol.  Agora, totalmente recuperada, Joana surge nas férias ao lado da irmã, num momento descontraído que motivou a divertida reação da atriz da TVI.

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