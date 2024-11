O quarto de Lowê que ninguém esperava: Rita Pereira mostra imagens inéditas do quarto da filha

Rita Pereira mostrou o quarto da filha Lowê e deixou todos rendidos

Rita Pereira mostrou imagens do quarto da filha Lowê.

«Vamos falar sobre o 'mergulho' que foi fazer o quarto da Lowê. Comecei por falar com a @lagomstudio para fazerem o projecto, os mesmos que me ajudaram na minha casa (que eu amo) e no quarto do Lonô. Disse que queria o fundo do mar. E o fundo do mar apareceu. Obrigada Tatiana, sempre um gosto trabalhar contigo 🤎», começou por escrever na legenda da publicação que fez nas redes sociais, revelando que a decoração do quarto é inspirada no fundo do mar.

«Falamos com a @richimi_factory para fazer a pintura da parede e sugeriram-nos a artista @ritma.arq . Trocamos ideias sobre o mood que pretendia, as minhas preferências, as cores, os motivos e a arte foi criada. Pensei que a Rita iria pintar tudo à mão e passar horas no quarto mas, a Richimi sugeriu-me algo ainda melhor: a Rita pintou tudo à mão mas foi tudo impresso em papel de parede com um toque têxtil e uma textura que se assemelha a tecido, livre de PVC e colocado com cola à base de água, uma escolha segura e sustentável. O tecto foi revestido com Marmoris pela Conture, em azul com nuances que evocam o mar. Depois vieram as mobílias: O berço de sonho, a estante e a cadeira pequena, tudo em rattan natural, são da @naturadubai, onde tudo é 100% sustentável e feito à mão por artesãos em Bali. Todas as peças desta loja, que existe em Lisboa, são limitadas e levam dias a fazer. Obrigada Natacha 🫶🏾 A cómoda (muda fraldas), o tapete lavável fundo do mar, o banquinho verde, o candeeiro de pé e o cesto tartaruga são da @_kidsr_ . Uma loja multimarcas de mobiliário e decoração infantil de design e luxo, onde a originalidade e sentido estético se destacam. Adorei tudo!!! Last but not the least, o sofá maravilhoso da @lagomstudio , feito em primeira mão para a Lowê, com um tecido super confortável, perfeito para caber o pai da criança 😂, um modelo que estará à venda em breve com uma infinita seleção de cores e tecidos. Obrigada pela oportunidade 😉 Mas a cereja no topo do bolo foi a organização da cómoda e do armário pela Manuela da empresa @inordemho , que já me acompanha há anos, sem a qual já não vivo. Deixou tudo perfeitamente organizado com etiquetas para que todos aqui em casa saibam onde fica cada peça 😉👌🏾 Obrigada Manuela por tornar a minha vida mais fácil e organizada», escreveu ainda a atriz.

Lembre-se que Rita Pereira já era mãe de Lonô, de cinco anos, e foi mãe pela segunda vez aos 42 anos. A mais recente adição da família nasceu no dia 12 de novembro e chama-se Lowê.

Recorde-se ainda que a atriz esteve na passada quarta-feira, dia 27 de novembro, no programa «Dois às 10» a falar sobre a sua nova realidade como mãe de dois. Reveja aqui alguns momentos da entrevista.