Antiga apresentadora da TVI mostra-se no hospital em sessão de quimioterapia: «Vai dar tudo certo»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:16

A antiga apresentadora da TVI, Rita Stock, tem partilhado a sua luta contra o cancro.

A viver uma das fases mais duras da sua vida, Rita Stock, antiga apresentadora da TVI, voltou a recorrer às redes sociais para partilhar um momento marcante do seu tratamento contra o cancro: a sessão de quimioterapia, onde surge com um sorriso no rosto.

Na publicação mais recente, a comunicadora aparece ligada ao tratamento e escreve apenas: “Só mais um”, numa mensagem que muitos seguidores interpretaram como esperança de estar a cumprir as últimas sessões de quimioterapia: "Vai dar tudo certo", é apenas um comentário de força dos seguidores.

Rita Stock enfrenta um linfoma agressivo de células grandes, diagnosticado em abril, após sentir uma forte dor no peito durante umas férias no Brasil. “O diagnóstico foi um choque”, recorda. Desde então, tem-se submetido a sessões intensas de quimioterapia e imunoterapia, algumas com mais de seis horas de duração.

Apesar da gravidade da doença, mantém-se confiante: “Acho que não vai ser preciso fazer radioterapia. Não tenho medo. Sinto como se já não tivesse absolutamente nada”.

O apoio da família e do companheiro tem sido determinante nesta caminhada. Ainda recentemente, a antiga apresentadora deixou uma declaração apaixonada ao namorado, agradecendo-lhe por devolver a felicidade à sua vida e pelo carinho demonstrado aos três filhos.

Com coragem e um sorriso, Rita continua a mostrar-se determinada a ultrapassar esta batalha, espalhando uma mensagem de força e esperança.

Temas: Rita stock Cancro TVI Dois às 10

