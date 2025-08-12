Esta é a antiga apresentadora da TVI que revelou a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estar a lutar contra um cancro agressivo

A antiga apresentadora da TVI Rita Stock revelou estar a enfrentar um linfoma agressivo, diagnosticado após uma viagem ao Brasil. Em tratamento com quimioterapia, mantém o otimismo e partilha a sua experiência para inspirar quem passa por situações semelhantes.

Rita Stock, antiga apresentadora da TVI, atravessa um dos períodos mais desafiantes da sua vida. Diagnosticada com um linfoma agressivo de células grandes, a comunicadora falou abertamente sobre a doença e a forma como tem enfrentado o tratamento, partilhando a sua história nas redes sociais.

O primeiro sinal surgiu em abril, durante umas férias no Brasil. “Comecei com uma pontada forte no peito. A dor persistiu e fiz uma série de exames”, recorda. Os resultados revelaram “uma massa muito grande” e, pouco depois, chegou a confirmação: linfoma agressivo. “O diagnóstico foi um choque”, admite.

Apesar da gravidade, Rita mantém-se otimista. Em tratamento com quimioterapia — que já incluiu uma sessão de seis horas, acompanhada de imunoterapia —, mostra-se confiante na recuperação. “Acho que não vai ser preciso fazer radioterapia. Não tenho medo. Sinto como se já não tivesse absolutamente nada”, afirmou.

O apoio da família tem sido determinante nesta fase. Com um sorriso, Rita garante que quer focar-se no essencial. A apresentadora tem partilhado a sua experiência para ajudar outras pessoas que enfrentam situações semelhantes, reforçando uma mensagem de força, esperança e superação.

Após ver o filho ficar incapacitado, Rita Stock recebe diagnostico de linfoma «muito grave»

