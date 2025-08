A lutar contra um cancro, antiga apresentadora da TVI atualiza estado de saúde: «Entro na semana crítica»

A viver um dos maiores desafios da sua vida, Rita entrou esta semana numa fase delicada do tratamento oncológico. Aos 55 anos, enfrenta um linfoma grave, mas continua determinada a vencer a doença.

A lutar contra um linfoma grave, Rita Stock entrou agora numa das fases mais críticas do tratamento. Em recuperação após sessões de quimioterapia, a comunicadora partilhou com os seguidores um momento de tranquilidade e superação: uma breve ida à piscina no final do dia, na sua própria casa. “Quando não podes apanhar sol, mas esperas pelo final do dia e sentes-te abençoada por uns metros de crawl na piscina em casa”, escreveu.

Esta semana, conforme explicou nas redes sociais, marca o ponto mais vulnerável do seu sistema imunitário: “Hoje entro na semana crítica em que o meu sistema imunitário está mais em baixo e, por isso, todo o cuidado é pouco!” A próxima sessão de quimioterapia está prevista para o dia 6 de agosto.

Aos 55 anos, Rita mostra-se confiante e inspiradora, mesmo perante o diagnóstico desafiante. “É o pior de todos, mas também é o que melhor responde à quimioterapia”, revelou, sempre com esperança. E reforça: “Sinto-me forte, convicta de que vou vencer. Esta é só mais uma prova que a vida me deu — e eu vou superá-la.”