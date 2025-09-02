A lutar contra um cancro, antiga apresentadora da TVI declara-se ao companheiro: «Obrigada por me teres trazido felicidade»

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:13

A atravessar um duro combate contra um linfoma agressivo, Rita Stock, antiga apresentadora da TVI, mostrou que o amor também é força e partilhou uma sentida declaração ao companheiro, agradecendo-lhe por lhe ter devolvido a felicidade.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Rita Stock, antiga apresentadora da TVI, vive um dos capítulos mais desafiantes da sua vida, mas não deixa de celebrar o amor e a gratidão.

Recentemente, partilhou imagens ao lado do companheiro e deixou-lhe uma sentida declaração: «Quem me dera estarmos hoje no mar a surfar, mas não podendo, este foi o local escolhido para estar contigo!!! Estou muito feliz por te ter encontrado na minha vida quando menos estava à espera!!! Obrigada por seres, acima de tudo, tão especial para os meus três filhos e por me teres trazido a felicidade de volta e a fazeres-me sentir preenchida! Sempre farei por fazer-vos felizes, aos meus filhos, a ti e ao Luca, porque ver-vos felizes fico eu feliz».

«O diagnóstico foi um choque»

A comunicadora foi diagnosticada com um linfoma agressivo de células grandes. O primeiro sinal surgiu em abril, durante umas férias no Brasil. «Comecei com uma pontada forte no peito. A dor persistiu e fiz uma série de exames», recorda.

Os resultados revelaram «uma massa muito grande» e, pouco depois, chegou a confirmação: linfoma agressivo. «O diagnóstico foi um choque», admite.

Força e esperança

Atualmente em tratamento com quimioterapia — que já incluiu uma sessão de seis horas, acompanhada de imunoterapia —, Rita mostra-se confiante: «Acho que não vai ser preciso fazer radioterapia. Não tenho medo. Sinto como se já não tivesse absolutamente nada».

O apoio da família tem sido essencial nesta etapa. Com um sorriso, a apresentadora assegura que se quer concentrar no que realmente importa.

Temas: Rita Stock Linfoma Apresentadora Dois às 10

RELACIONADOS

Após ver o filho ficar incapacitado, Rita Stock recebe diagnostico de linfoma «muito grave»

Esta é a antiga apresentadora da TVI que revelou a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estar a lutar contra um cancro agressivo

A lutar contra um cancro, antiga apresentadora da TVI atualiza estado de saúde: «Entro na semana crítica»

Fora do Estúdio

Ruth Marlene declara-se a famosa cantora: «Nunca me traiu»

Há 36 min

«Estamos juntas outra vez»: Cristina Ferreira surpreende com novidade

Hoje às 09:03

«Eu há 20 anos»: Cristina Ferreira surpreende ao mostrar fotos inéditas

Hoje às 09:01

«Notícia do ano»: famosas reagem à gravidez de conhecida influencer portuguesa

Ontem às 16:03

De férias em destino de sonho, Ana Guiomar mostra-se feliz ao lado de companhia especial

Ontem às 15:38

António Leal e Silva já reagiu aos rumores que dão conta de uma relação próxima com Diogo Bordin

Ontem às 10:30

A história que marca a família de Cristina Ferreira: «O meu avô morreu de amor»

Ontem às 09:27
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre filha de Ana Duarte: «Gosto pouco de ser acusada de mentirosa»

Ontem às 12:07

Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»

Há 3h e 54min

No dia em que Catarina Miranda for ao «Dois às 10», é isto que vai acontecer

Ontem às 09:58

Adriano Silva Martins revela: «A Catarina Miranda e o João Moura Caetano...»

Ontem às 11:13

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

Hoje às 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

28 ago, 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

28 ago, 16:00

Descobrimos como preparar pão de queijo na air fryer

28 ago, 15:00

Fotos

Ruth Marlene declara-se a famosa cantora: «Nunca me traiu»

Há 36 min

Dos ovos ao arroz: descubra os 10 alimentos que não devem ser aquecidos no micro-ondas

Há 55 min

O truque surpreendente que ajuda a remover pelos de animais da roupa

Há 1h e 23min

A figura do Governo que Cristina Ferreira admira: «É das minhas maiores curiosidades»

Há 1h e 37min