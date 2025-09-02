A lutar contra um cancro, antiga apresentadora da TVI declara-se ao companheiro: «Obrigada por me teres trazido felicidade»

A atravessar um duro combate contra um linfoma agressivo, Rita Stock, antiga apresentadora da TVI, mostrou que o amor também é força e partilhou uma sentida declaração ao companheiro, agradecendo-lhe por lhe ter devolvido a felicidade.

Rita Stock, antiga apresentadora da TVI, vive um dos capítulos mais desafiantes da sua vida, mas não deixa de celebrar o amor e a gratidão.

Recentemente, partilhou imagens ao lado do companheiro e deixou-lhe uma sentida declaração: «Quem me dera estarmos hoje no mar a surfar, mas não podendo, este foi o local escolhido para estar contigo!!! Estou muito feliz por te ter encontrado na minha vida quando menos estava à espera!!! Obrigada por seres, acima de tudo, tão especial para os meus três filhos e por me teres trazido a felicidade de volta e a fazeres-me sentir preenchida! Sempre farei por fazer-vos felizes, aos meus filhos, a ti e ao Luca, porque ver-vos felizes fico eu feliz».

«O diagnóstico foi um choque»

A comunicadora foi diagnosticada com um linfoma agressivo de células grandes. O primeiro sinal surgiu em abril, durante umas férias no Brasil. «Comecei com uma pontada forte no peito. A dor persistiu e fiz uma série de exames», recorda.

Os resultados revelaram «uma massa muito grande» e, pouco depois, chegou a confirmação: linfoma agressivo. «O diagnóstico foi um choque», admite.

Força e esperança

Atualmente em tratamento com quimioterapia — que já incluiu uma sessão de seis horas, acompanhada de imunoterapia —, Rita mostra-se confiante: «Acho que não vai ser preciso fazer radioterapia. Não tenho medo. Sinto como se já não tivesse absolutamente nada».

O apoio da família tem sido essencial nesta etapa. Com um sorriso, a apresentadora assegura que se quer concentrar no que realmente importa.