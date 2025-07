A lutar contra um cancro, antiga apresentadora da TVI vê o filho fazer-lhe uma promessa

Dois dias depois da segunda sessão de quimioterapia, Rita Stock viveu um momento especial com o filho Afonso. "Fui buscá-lo à fisioterapia e matámos saudades", revelou, emocionada, nas redes sociais.

Rita Stock está a enfrentar uma batalha contra oum linfoma, mas não perde a força — nem a ternura. A antiga apresentadora partilhou esta semana um momento comovente vivido com o filho Afonso, dois dias após ter feito a sua segunda sessão de quimioterapia.

"Hoje, dois dias depois da 2.ª sessão de quimioterapia, fui buscar o meu filho Afonso à fisioterapia e andámos a passear de carro e a matar saudades. Que bom que foi, ‘soube’ a pouco, mas já foi muito bom", escreveu, numa publicação partilhada com os seguidores.

O reencontro com o filho foi especialmente significativo. Afonso sofreu, há dez anos, um grave acidente de viação que o deixou em coma durante mais de 20 dias. Desde então, a sua recuperação tem sido uma verdadeira lição de superação. Reaprendeu a comer, a falar e, mais tarde, regressou até ao surf — adaptado — tornando-se um exemplo de coragem. O jovem mostra ser um apoio para a mãe, prometendo-lhe que depois dos tratamentos a vai colocar em cima de uma prancha de surf.

Em março deste ano, Rita esteve no programa Dois às 10, da TVI, onde falou publicamente, pela primeira vez, sobre esse dia trágico. Nesse acidente, Rita perdeu também o avô, que seguia no mesmo carro com Afonso.

Agora, aos 55 anos, Rita enfrenta um novo desafio: foi diagnosticada com um linfoma grave. “É o pior de todos, mas também é o que melhor responde à quimioterapia”, explicou com esperança. Apesar da gravidade, a comunicadora mantém-se firme: “Sinto-me forte, convicta de que vou vencer. Esta é só mais uma prova que a vida me deu — e eu vou superá-la.”

Entre sessões de tratamento, pequenos momentos como este com o filho ganham ainda mais valor. Um simples passeio, um reencontro, um gesto — e o amor que permanece inabalável.