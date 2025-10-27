Abraçada ao filho, antiga apresentadora da TVI revela ter vencido o cancro: «Sou mesmo uma sortuda»

  Dois às 10
  Hoje às 08:50

Meses depois de revelar o diagnóstico de um linfoma “muito agressivo e grave”, Rita Stock recebeu a notícia que tanto esperava — está curada. A antiga apresentadora partilhou o momento nas redes sociais, num vídeo carregado de emoção ao lado do filho.

Em julho deste ano, Rita Stock surpreendeu os seguidores ao revelar que tinha sido diagnosticada “de forma inesperada” com um linfoma “muito agressivo e grave”. Determinada a vencer a doença, iniciou de imediato os tratamentos e, em setembro, completou a sua “última sessão de quimioterapia”.

Na altura, a antiga apresentadora mostrava-se “super feliz” e confiante em relação aos resultados dos exames. Este sábado, 25 de outubro, chegou finalmente o momento de confirmar aquilo que o seu coração já pressentia: está curada.

A boa notícia foi partilhada pela própria, através de um vídeo publicado no Instagram, onde surge ao lado do filho. “Meus queridos amigos, família, desconhecidos, a todos, tenho uma novidade excelente para vos contar. Nada que me surpreendesse muito, porque eu já estava à espera disto. Ontem, a minha médico do IPO ligou-me, estávamos nós a entrar em casa, a dizer-me ‘olhe, tenho muito boas notícias para si’. E eu disse ‘eu sabia, eu sabia, eu sabia. Posso ir celebrar?’. ‘Claro que pode ir celebrar. Vá mesmo, porque está ótima. Não tem nada’”, contou, radiante.

No vídeo, o filho da comunicadora não esconde o orgulho e a felicidade. “Mãe, tu não estás ótima. Tu nasceste ótima e vais estar sempre ótima”, diz-lhe, num momento comovente que emocionou os seguidores.

Com esta partilha, Rita Stock encerra um capítulo difícil da sua vida, deixando uma mensagem de esperança e gratidão a todos os que a acompanharam neste percurso. “Obrigada a todos pelo carinho. A vida é para celebrar, sempre!”, escreveu na legenda da publicação.

