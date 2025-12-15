Antiga apresentadora da TVI chora morte do pai: «Foi tudo muito rápido»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 42min

A notícia foi dada pela própria nas redes sociais e rapidamente seguiram-se mensagens de apoio.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Rita Stock vive dias de profunda dor. A atriz e apresentadora, que recentemente venceu uma dura batalha contra um linfoma, enfrenta agora uma nova e devastadora perda: a morte do pai, Nuno Rodrigues, que faleceu este domingo, aos 76 anos.

A notícia foi partilhada pela própria, num desabafo marcado pela emoção e pela surpresa com a rapidez com que tudo aconteceu: “Faleceu hoje o nosso querido Pai, com 76 anos. Foi tudo muito rápido.”

Nuno Rodrigues foi uma figura incontornável da música portuguesa. Músico, cantor, compositor, editor e produtor discográfico, foi fundador das bandas Novarum e Banda do Casaco, deixando uma marca profunda na cultura nacional. No início da década de 90, criou a Companhia Nacional de Música (CNM), através da qual adquiriu o acervo das históricas editoras Sassetti e Zip-Zip.

Graças a esse trabalho, contribuiu decisivamente para a preservação e divulgação da música portuguesa, editando nomes maiores como Amália Rodrigues, Fernando Lopes Graça, Joana Amendoeira e Ricardo Ribeiro.

A morte do pai acontece numa fase particularmente sensível da vida de Rita Stock. Depois de um período marcado pela fragilidade, pela luta e pela superação da doença oncológica, a apresentadora volta agora a ser colocada à prova pela vida, recebendo inúmeras mensagens de carinho e apoio por parte de amigos, colegas e seguidores.

As cerimónias fúnebres de Nuno Rodrigues terão lugar esta terça-feira, dia 16. O velório tem início às 10h00, na Agnus Dei Funerária, em Alcabideche (Rua de Cascais, n.º 208). A missa realiza-se por volta das 14h00, seguindo-se a cremação, às 16h00, no Crematório de Rio de Mouro.

Num momento de dor silenciosa, fica o legado de um homem que marcou a música portuguesa e o abraço solidário a Rita Stock, que, depois de vencer a doença, enfrenta agora um dos capítulos mais difíceis da sua vida.

Temas: Rita Stock Linfoma Dois às 10 Luto

RELACIONADOS

Abraçada ao filho, antiga apresentadora da TVI revela ter vencido o cancro: «Sou mesmo uma sortuda»

Fora do Estúdio

Não é para todos: Maria Botelho Moniz revela coragem única dentro do mundo do noivo

Há 13 min

Alexandre procura as filhas que lhe foram retiradas há mais de 20 anos: «Venham ver o pai antes que eu morra»

Há 25 min

«Tenho andado a mentir este tempo todo»: Alexandre faz descoberta sobre a filha em plena televisão

Há 41 min

A mensagem da irmã de Fábio para Liliana que poucos esperavam ouvir

Há 1h e 13min

Mãe de Liliana surge pela primeira vez e quebra silêncio sobre Zé, ex-noivo da filha

Há 1h e 28min

Afinal, o que aconteceu entre Mariana e Zé nos Açores? Ex-concorrente do «Secret Story» já reagiu

Há 1h e 46min

Foto antiga mostra que filho de umas das apresentadoras mais acarinhadas de Portugal é a cópia do pai: «É igual»

Ontem às 10:07
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

10 dez, 12:18

António Dionísio recorda como a mãe soube da tragédia em Alvalade que o vitimou: “Quando acendeu a televisão, a primeira imagem que vê é a minha”

12 dez, 11:43

Nos dois primeiros meses de vida, Daniel não chorava. Pais estranharam e o pior veio a seguir

12 dez, 11:55

Sónia Jesus e Vitó: A paz depois da tempestade e uma grande novidade

23 jul, 10:33

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

12 dez, 15:00

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

10 dez, 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

10 dez, 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

9 dez, 16:00

Fotos

Não é para todos: Maria Botelho Moniz revela coragem única dentro do mundo do noivo

Há 13 min

Alexandre procura as filhas que lhe foram retiradas há mais de 20 anos: «Venham ver o pai antes que eu morra»

Há 25 min

«Tenho andado a mentir este tempo todo»: Alexandre faz descoberta sobre a filha em plena televisão

Há 41 min

A mensagem da irmã de Fábio para Liliana que poucos esperavam ouvir

Há 1h e 13min