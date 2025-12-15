Antiga apresentadora da TVI chora morte do pai: «Foi tudo muito rápido»

A notícia foi dada pela própria nas redes sociais e rapidamente seguiram-se mensagens de apoio.

Rita Stock vive dias de profunda dor. A atriz e apresentadora, que recentemente venceu uma dura batalha contra um linfoma, enfrenta agora uma nova e devastadora perda: a morte do pai, Nuno Rodrigues, que faleceu este domingo, aos 76 anos.

A notícia foi partilhada pela própria, num desabafo marcado pela emoção e pela surpresa com a rapidez com que tudo aconteceu: “Faleceu hoje o nosso querido Pai, com 76 anos. Foi tudo muito rápido.”

Nuno Rodrigues foi uma figura incontornável da música portuguesa. Músico, cantor, compositor, editor e produtor discográfico, foi fundador das bandas Novarum e Banda do Casaco, deixando uma marca profunda na cultura nacional. No início da década de 90, criou a Companhia Nacional de Música (CNM), através da qual adquiriu o acervo das históricas editoras Sassetti e Zip-Zip.

Graças a esse trabalho, contribuiu decisivamente para a preservação e divulgação da música portuguesa, editando nomes maiores como Amália Rodrigues, Fernando Lopes Graça, Joana Amendoeira e Ricardo Ribeiro.

A morte do pai acontece numa fase particularmente sensível da vida de Rita Stock. Depois de um período marcado pela fragilidade, pela luta e pela superação da doença oncológica, a apresentadora volta agora a ser colocada à prova pela vida, recebendo inúmeras mensagens de carinho e apoio por parte de amigos, colegas e seguidores.

As cerimónias fúnebres de Nuno Rodrigues terão lugar esta terça-feira, dia 16. O velório tem início às 10h00, na Agnus Dei Funerária, em Alcabideche (Rua de Cascais, n.º 208). A missa realiza-se por volta das 14h00, seguindo-se a cremação, às 16h00, no Crematório de Rio de Mouro.

Num momento de dor silenciosa, fica o legado de um homem que marcou a música portuguesa e o abraço solidário a Rita Stock, que, depois de vencer a doença, enfrenta agora um dos capítulos mais difíceis da sua vida.