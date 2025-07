Após ver o filho ficar incapacitado, Rita Stock recebe diagnostico de linfoma «muito grave»

Depois de ver o filho à beira da morte, Rita Stock recebe diagnóstico assustador.

Rita Stock está, novamente, a atravessar um momento difícil. A antiga apresentadora de televisão foi diagnosticada com um linfoma "muito grave", conforme revelou num vídeo emocionado, partilhado nas redes sociais.

Aos 55 anos, Rita mostra-se determinada a vencer esta nova batalha, depois de já ter enfrentado uma das maiores dores da sua vida: a perda do avô e o grave acidente do filho Afonso, há dez anos.

Em março de 2024, Rita esteve no programa «Dois às 10» e falou, pela primeira vez em televisão, sobre esse dia trágico. O avô e o filho seguiam juntos de carro quando sofreram um acidente. O avô acabou por falecer, e Afonso, então com 16 anos, esteve mais de 20 dias em coma. Desde então, a vida do jovem mudou por completo. Afonso teve de reaprender a comer, a falar e até voltou ao surf, adaptado, tendo já conquistado várias provas na modalidade.

Como se não bastasse, em 2023, o filho mais novo, Tiago, sofreu um acidente de mota que voltou a deixar Rita em estado de choque. Felizmente, sem sequelas.

Agora, com um diagnóstico tão duro, Rita volta a mostrar a sua força: “Sinto-me forte, convicta de que vou vencer. Esta é só mais uma prova que a vida me deu — e eu vou superá-la.”

Apesar da gravidade do diagnóstico, confirmado há apenas duas semanas, a antiga apresentadora não se deixa abalar. Pelo contrário. “É o pior de todos, mas também é o que melhor responde à quimioterapia”, revelou, numa mensagem de força e fé.