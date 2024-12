Rita quebra o silêncio e partilha conversa reveladora com a mãe de Marcelo após a gala

Rita revela que falou com a mãe de Marcelo

Rita foi expulsa do «Secret Story» no domingo, dia 8 de dezembro, e esta manhã esteve no programa «Dois às 10», onde acabou por falar sobre a sua relação com Marcelo.

Ao assistir a algumas imagens da sua convivência com o namorado na casa, Rita comentou: «Vejo o Marcelo muito romântico e uma Rita um bocadinho mais fria. Os dois sentem a mesma coisa, só não expressam da mesma forma».

Cláudio Ramos discordou da opinião de Rita e, de forma direta, afirmou: «Não acho que o Marcelo seja romântico, é chato». O apresentador explicou a sua afirmação: «Tenho que lhe dizer, tenho que ser sincero consigo... Ele anda sempre a vigiar o que está a fazer, é quase sufocante!».

Rita, ouvindo as críticas, respondeu, justificando alguns atitudes do namorado, no entanto, Cláudio Ramos não se deixou convencer e continuou a sua análise, dizendo que Marcelo é «muito criança» e alertou que esse comportamento poderia continuar fora do reality show.

«Se ele for assim cá fora? Estou só a alertar. Se já vem magoada, não quero que fique mais magoada», disse Cláudio Ramos, deixando um conselho à convidada.

Rita defendeu Marcelo, afirmando que acredita no futuro da relação.

A ex-concorrente revelou ainda que, no final da gala, falou com a mãe de Marcelo. A sogra confessou-lhe que no início não acreditou na relação, «mas que depois teve sempre a apoiar».

Veja aqui a conversa completa com Rita.