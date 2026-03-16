Diga adeus à esfregona: o aspirador da Roborock que aspira e lava o chão está com 38% de desconto (só até hoje!)

  • Hoje às 12:16

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Aspirador vertical roborock F25 GT
Aspirador vertical roborock F25 GT
Foto: Amazon.es

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Se está cansado de aspirar e depois ainda ter de andar de volta do balde e da esfregona, o aspirador Roborock F25 GT é o ajudante que faltava na sua casa. Este aparelho faz o trabalho pesado por si: aspira a sujidade e lava o chão ao mesmo tempo, eliminando desde migalhas a manchas pegajosas numa só passagem. Com o encerramento da Festa de Ofertas de Primavera, o preço caiu de 303,95 € para apenas 187,05 €. É uma poupança de quase 120 euros num dos modelos mais práticos da marca.

O que torna este aspirador tão diferente?

  • Limpa onde os outros não chegam: Graças ao seu design inovador, este aspirador consegue "deitar-se" completamente no chão (num ângulo de 180°). Isto significa que pode limpar debaixo da cama ou do sofá sem ter de arredar móveis pesados.
  • Lava-se sozinho com água quente: O maior problema de passar a esfregona é a sujidade que fica no pano. Esta Roborock resolve isso sozinha: quando termina, ela lava o seu próprio rolo com água quente e seca-o a 90 °C. Assim, evita maus odores e garante que a próxima limpeza é feita com um rolo impecável.
  • Potência máxima, esforço mínimo: Com uma força de sucção de 20.000 Pa, ele não deixa nada para trás. Além disso, é muito leve (pesa cerca de 4 kg) e as rodas ajudam a guiar o aparelho, parecendo que ele desliza quase sozinho pelo chão.
  • Livre de enredos: Se tem animais de estimação, vai gostar de saber que o sistema de pentes internos evita que os cabelos e pelos fiquem enrolados no rolo, poupando-lhe o trabalho de os ter de tirar à mão.
Emoções sem limites?
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A satisfação de quem já o usa é clara, com uma média de 4,3 estrelas em quase 2.000 avaliações. Um dos utilizadores destaca que "é um alívio limpar a casa num instante e sem esforço; a autolimpeza funciona tão bem que o rolo não ganha cheiro nenhum". Outro ponto muito elogiado é a versatilidade: "Limpa muito bem mesmo a sujidade colada e o facto de se dobrar totalmente é uma maravilha para chegar debaixo dos móveis".

Este é o último dia para aproveitar este preço especial. Para quem procura eficácia e quer ver-se livre da lida da casa mais depressa, este aspirador Roborock é uma excelente escolha. Com a campanha da Amazon a terminar e o stock a voar (foram vendidas dezenas de unidades no último mês), esta é a oportunidade final de garantir uma casa limpa com um investimento muito mais em conta.

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