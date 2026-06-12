Quase 200€ de desconto: este aspirador robot também lava o chão

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Um corte de preço desta dimensão num aspirador topo de gama não é comum, e este modelo da Roborock junta a essa promoção um detalhe que poucos têm: passa quase dois meses sem ser preciso esvaziar o depósito.

O Roborock Q10 S5+ está agora disponível por 241,41€, depois de custar 437,09€ — uma redução de 45% que raramente se vê numa marca conhecida pela qualidade dos seus equipamentos. Para quem andava a pensar em investir num robot de limpeza mais completo, este é o tipo de oportunidade que compensa não deixar passar.

Aspira e lava ao mesmo tempo, com mais força do que a média

Este modelo resolve dois problemas numa só passagem: aspira e lava o pavimento, com uma força de sucção bastante superior à maioria dos modelos equivalentes. Na prática, isso traduz-se em conseguir remover não só pó e migalhas do dia a dia, mas também sujidade mais entranhada em tapetes e cantos difíceis, sem ser preciso repetir a limpeza várias vezes.

Boa notícia para quem tem animais de estimação

Quem vive com cães ou gatos conhece bem o problema dos pelos acumulados na escova, que obrigam a limpezas manuais frequentes. Este robot tem um sistema duplo pensado especificamente para evitar esse acumular, mantendo a escova livre durante muito mais tempo.

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Lava o chão como se fosse à mão

Para além de aspirar, o robot esfrega o pavimento com um movimento de vibração muito rápido, semelhante ao que se faria manualmente para soltar manchas mais secas. Ao detetar tapetes, levanta automaticamente a mopa para não os molhar.

O grande trunfo: quase sete semanas sem manutenção

Em vez de ser preciso esvaziar o depósito após cada limpeza, como acontece na maioria dos robots, este modelo conta com uma estação própria que recolhe automaticamente toda a sujidade. Isso permite até sete semanas de utilização sem necessidade de qualquer manutenção — o tipo de detalhe que, no dia a dia, faz toda a diferença.

Navega pela casa sem ficar preso

Graças à tecnologia de mapeamento por laser, o robot conhece toda a casa com grande detalhe, mesmo em habitações com vários andares, e consegue desviar-se de pequenos objetos no chão, como chinelos ou fios. Tudo pode ser gerido através de uma aplicação, onde é possível definir zonas a evitar e programar limpezas automáticas.

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Avaliações positivas de quem já o tem em casa

Com 4,1 em 5 estrelas, os comentários destacam sobretudo a facilidade de uso, a boa autonomia da bateria e a comodidade do esvaziamento automático no dia a dia.

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