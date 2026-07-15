Custava 599 euros e está agora a 304: este robot está a metade do preço

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Uma descida de preço significativa num dos modelos mais procurados da categoria

Os aspiradores robot continuam a ganhar espaço nas casas portuguesas e o Roborock QV 35A é um dos modelos que mais tem despertado interesse. O equipamento está atualmente disponível por 304,95 euros, quando o preço habitual ronda os 599 euros, o que representa um desconto de cerca de 49%.

A redução surge numa altura em que muitos consumidores procuram soluções que permitam reduzir o tempo dedicado às tarefas domésticas, sobretudo em casas com animais de estimação ou famílias mais numerosas.

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Navegação inteligente e elevada potência de sucção

Entre os principais destaques do equipamento está a potência de sucção de 8.000 Pa, desenvolvida para recolher pó, pelos e outros resíduos em diferentes tipos de superfícies, incluindo tapetes e alcatifas.

A navegação é assegurada por tecnologia LiDAR, que cria um mapa da habitação em 360 graus e define percursos de limpeza mais eficientes, evitando obstáculos como móveis, cabos ou objetos deixados pelo chão.

Lava o chão e adapta-se a diferentes superfícies

O modelo inclui ainda um sistema de lavagem com duas mopas rotativas, capaz de ajustar a quantidade de água utilizada consoante o tipo de pavimento.

Quando deteta um tapete, o equipamento eleva automaticamente as mopas para evitar que o tecido fique molhado, uma funcionalidade que tem vindo a tornar-se cada vez mais comum nos modelos de gama média e alta.

Menos manutenção no dia a dia

Um dos aspetos mais valorizados pelos utilizadores é a estação multifunções. Além de carregar a bateria, esta base esvazia automaticamente o depósito do pó, reabastece o reservatório de água e procede à limpeza e secagem das mopas. Na prática, isso significa que o robot pode funcionar durante várias semanas sem exigir atenção constante.

Pensado para evitar cabelos presos nas escovas

Os cabelos e pelos acumulados nas escovas continuam a ser um dos problemas mais frequentes neste tipo de equipamentos. Para minimizar essa situação, o Roborock QV 35A integra uma escova lateral desenvolvida para reduzir os pelos emaranhados e uma escova principal em borracha com formato em espiral.

O resultado é uma manutenção menos frequente e uma utilização mais confortável, especialmente em casas com animais ou pessoas com cabelo comprido.

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Gestão através da aplicação

O equipamento pode ser controlado através da aplicação da marca, permitindo programar horários de limpeza, definir áreas restritas e acompanhar o estado do robot em tempo real. O modelo é ainda compatível com comandos de voz e consegue memorizar mapas de diferentes pisos.

Embora o desconto seja um dos principais motivos para o interesse atual em torno deste equipamento, as funcionalidades automáticas continuam a ser o grande argumento deste tipo de produtos. Para quem já ponderava adquirir um robot aspirador, a atual descida de preço poderá tornar a decisão mais fácil.

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