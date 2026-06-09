Até às escuras limpa! Este robot com laser está finalmente a menos de 100 euros

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Percorra a galeria e descubra o robot ultra compacto com mapeamento laser e potência extrema que aspira e lava o chão por uma fração do preço habitual.

Manter o chão de casa limpo todos os dias sem perder tempo com tarefas domésticas é uma das grandes vantagens dos aspiradores robot, e este modelo da Lefant continua a ser um dos que mais interesse desperta entre os nossos leitores. Aliás, já falámos dele várias vezes por aqui e, sempre que o encontramos com um desconto interessante, fazemos questão de o destacar. Desta vez, a oportunidade é difícil de ignorar: o Lefant M310 Ultra, que tem um preço recomendado de 359,99€, está disponível na Amazon por apenas 99,99€, graças a uma redução de 72%.

Percebe-se facilmente porque é um dos modelos mais procurados nesta gama. Além de aspirar e lavar o chão, ajuda a manter a casa limpa com o mínimo de esforço e apresenta uma relação qualidade-preço muito interessante. Por menos de 100€, é uma daquelas promoções que merecem atenção de quem procura mais conforto no dia a dia sem gastar uma fortuna.

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Os grandes trunfos tecnológicos deste aliado da limpeza:

O grande diferencial desta versão Ultra reside na inteligência artificial e na introdução de componentes habitualmente reservados a aparelhos de luxo:

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  • Navegação Laser ToF: Permite ao robot mapear cada divisão ao milímetro e trabalhar com total precisão tanto de dia como na escuridão total. Pode deixá-lo a funcionar à noite que ele não se perde nem bate nos móveis.

  • Potência de 6000Pa: Uma das forças de sucção mais altas do mercado, capaz de arrancar instantaneamente a sujidade mais pesada e o pó incrustado em carpetes.

  • Tecnologia Anti-enredos: O bocal de sucção foi desenhado sem escovas centrais de cerdas, o que significa que os pelos dos animais e os cabelos vão diretos para o depósito sem ficarem enrolados.

  • Tamanho Ultra Compacto: Com apenas 28 cm de diâmetro e 7,9 cm de altura, é mais estreito do que a maioria dos concorrentes, conseguindo entrar em cantos e debaixo de sofás onde os outros ficam presos.

  • Autonomia de 170 minutos: Uma bateria de longa duração que limpa grandes superfícies de uma só vez e regressa sozinha à base para recarregar quando necessário.

Controlo total na palma da mão para total liberdade

Pensado para o ritmo das rotinas modernas, o dispositivo pode ser totalmente controlado através de uma aplicação gratuita para o telemóvel, permitindo agendar limpezas mesmo quando está fora de casa ou ajustar os níveis de sucção a partir do sofá. Para os adeptos das casas inteligentes, é ainda compatível com comandos de voz através da Alexa e do Google Assistant. Com um design moderno em cinza-nuvem e a dupla função de aspirar e passar a mopa, o aparelho poupa horas de trabalho semanal. Com mais de duas mil avaliações positivas na plataforma, esta campanha flash é o investimento ideal para quem procura libertar-se das tarefas domésticas antes que o stock esgote.

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*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

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