Aspira, lava e mapeia a casa sozinho: este robot passou de 499 para 132 euros

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Mapear, aspirar e lavar, tudo sem intervenção manual.

Já não é a primeira vez que recomendamos este robot aos nossos leitores, mas quando o vimos com este desconto, sentimos que tínhamos de partilhar. O Lefant M330 Plus está atualmente com 74% de desconto, passando de 499,99€ para 132,11€, e soma mais de 650 avaliações, com uma média de 4,3 estrelas. Entre as suas características mais elogiadas está a navegação por laser dToF, uma tecnologia normalmente reservada a modelos bem mais caros.

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O aparelho já reúne mais de 650 avaliações e uma média de 4,3 estrelas, com utilizadores espalhados por vários países a confirmarem o desempenho. Em Espanha, uma cliente com uma ave em casa relata que o robot recolhe sem esforço penas, sementes e restos de comida, sem que a bateria falhe antes do fim da limpeza. Em Itália, outro comprador destaca que o mapeamento da casa foi rigoroso já na primeira utilização, reconhecendo corretamente todas as divisões através da aplicação.

Mapeamento inteligente da casa

Em poucos segundos, este robot consegue mapear todo o espaço, permitindo escolher pela aplicação do telemóvel as zonas a limpar ou a evitar. Suporta até três mapas distintos, o que facilita a utilização em casas com vários pisos. A sucção de 5000 Pa dá conta tanto do pó mais fino como dos pelos de animais mais resistentes.

Dois trabalhos, uma só passagem

O M330 Plus não se limita a aspirar: também lava o chão, com um sistema que mantém a humidade constante através de um depósito de água fácil de encaixar e remover.O resultado é uma limpeza equilibrada em madeira, cerâmica ou superfícies mistas, sem excesso de água nem zonas por lavar.

Reconhece tapetes sem ajuda

Um dos aspetos mais valorizados por quem já o testou é a deteção automática de tapetes: no modo de lavagem, o robot desvia-se para não os molhar; a aspirar, aumenta sozinho a potência para retirar pó e pelos presos nas fibras, sem qualquer ajuste manual.

Bateria para a casa toda, sem supervisão

Com 150 minutos de autonomia, o aparelho regressa à base assim que a bateria começa a esgotar-se e retoma a limpeza no ponto exato onde parou. O controlo por voz, através da Alexa, é outra facilidade para o dia a dia.

Entre a tecnologia, o preço e as avaliações positivas, este robot aspirador e lavagem parece justificar a atenção que tem recebido — sobretudo agora, com o desconto aplicado.

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