Rodrigo Castelhano perdeu o pai durante a lua de mel. A frase que lhe disse antes da viagem ainda hoje o magoa

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:04

Rodrigo Castelhano vive com uma dor que o acompanha até hoje. O modelo perdeu o pai durante a viagem de lua de mel, num momento que deveria ser de felicidade plena, mas que acabou por ficar marcado por uma ausência irreparável.

Durante a sua participação em ‘A Primeira Companhia’, Rodrigo Castelhano abriu o coração e explicou um gesto que para muitos poderia passar despercebido: a decisão de não cortar o cabelo. A razão é profundamente emocional. O pai usava o cabelo comprido quando era mais novo — e manter esse visual é, para o ator, uma forma de o manter presente.

«Tenho muitas saudades do meu pai. Ele morreu quando eu estava na minha viagem de núpcias e ele não foi ao meu casamento. Foi inesperado», contou no Dois às 10, visivelmente emocionado.

A dor da perda mistura-se com a mágoa das últimas palavras que trocaram. Rodrigo revelou que, antes de partir para a viagem, os dois estavam zangados. «Antes de ir para a viagem, nós estávamos chateados e eu disse: “Vê lá, não morras, que temos coisas para resolver”. Custa», confessou.

O modelo admite que, apesar de sentir que fez as pazes interiormente, há algo que nunca conseguiu ultrapassar totalmente: «Há de se resolver quando morrer. É uma mágoa. É complicado. Fiz as pazes, mas gostava de ter falado com ele», desabafou.

Temas: Rodrigo Castelhano 1.ª Companhia Dois às 10 TVI

