Rosto da TVI recorda com mágoa conversa com o pai antes de ele morrer: «Estávamos chateados e eu disse...»

Brilhou recentemente na «1.ª Companhia» e revelou depois de ser expulso a sua emocionante história de vida.

Durante a sua passagem por ‘A Primeira Companhia’, Rodrigo Castelhano falou de forma aberta sobre uma escolha pessoal que poderia facilmente passar despercebida: optar por não cortar o cabelo. A decisão tem uma forte carga emocional, já que o pai usava o cabelo comprido quando era mais novo, sendo essa imagem uma forma de o ator o sentir ainda presente.

Em conversa no Dois às 10, Rodrigo recordou o momento da perda, sem esconder a emoção. «Tenho muitas saudades do meu pai. Ele morreu quando eu estava na minha viagem de núpcias e ele não foi ao meu casamento. Foi inesperado», partilhou.

A saudade junta-se à mágoa das últimas palavras trocadas entre pai e filho. O ator contou que, antes de partir para a viagem, ambos estavam desentendidos. «Antes de ir para a viagem, nós estávamos chateados e eu disse: “Vê lá, não morras, que temos coisas para resolver”. Custa», admitiu.

Apesar de sentir que fez as pazes consigo próprio, Rodrigo reconhece que há sentimentos que permanecem por resolver. «Há de se resolver quando morrer. É uma mágoa. É complicado. Fiz as pazes, mas gostava de ter falado com ele», confessou.