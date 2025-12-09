Ao mesmo tempo que brilha nas novelas, galã da TVI abraça nova profissão: «Iniciei uma nova jornada»

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:07

Brilhou recentemente na série «Ninguém Como Tu», mas fora dos ecrãs faz sucesso numa área completamente diferente.

Rodrigo Trindade, um dos rostos que mais se destaca nas novelas da TVI, surpreendeu recentemente os seguidores ao revelar que decidiu abraçar uma nova área profissional. O ator, que integra a série «Ninguém Como Tu» e que vai integrar a novela «Amor à Prova», anunciou no verão que iniciou um percurso paralelo no setor imobiliário.

A novidade foi partilhada através das redes sociais, onde Rodrigo explicou o que motivou esta decisão. “Como sabem, já dedico a minha vida à arte de ser ator há 11 anos e agora, paralelamente, também iniciei uma nova jornada como consultor imobiliário”, escreveu.

Apesar desta mudança, o artista garantiu que a representação continua a ser o seu maior amor. Para Rodrigo, há um ponto comum entre as duas áreas: o contacto direto com o público. “Sempre acreditei que tanto na representação como no mercado imobiliário, o mais importante é a conexão com as pessoas. Conhecê-lo a si e à sua situação, para poder ajudar da melhor forma possível a transformar os seus sonhos em realidade”, sublinhou.

O ator acrescentou ainda que esta nova fase é mais uma forma de continuar a dar vida a histórias. “Agora, além de contar histórias e de representar vidas, vou também ajudar a construir a sua história e representar os seus interesses”, rematou.

Com esta mudança, Rodrigo Trindade junta-se ao leque de figuras públicas que decidiram apostar noutras áreas profissionais sem abandonar a sua vocação original.

Veja na galeria algumas das fotos do ator que está numa relação com Marta Peneda, mais conhecida por Nina Toc Toc.

