Afinal, que problema de saúde sofreu a mãe de Rodrigo, o menino de 9 anos que chamou o INEM?

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:32

É o herói que está a emocionar o País com a sua coragem e frieza, depois de a mãe desmaiar dentro do carro.

Foi com uma serenidade que não se espera de uma criança de apenas nove anos, que Rodrigo salvou a vida da mãe, de 35 anos, após esta sofrer uma paragem cardíaca enquanto conduzia, em Malpica do Tejo, no concelho de Castelo Branco.

No carro seguiam os três filhos. Os dois irmãos mais novos, de seis anos, dormiam no banco de trás quando a mãe perdeu subitamente os sentidos ao volante. Perante o cenário assustador, Rodrigo manteve a calma e ligou de imediato para o 112.

Durante a chamada, explicou onde se encontrava e informou que a mãe tinha problemas cardíacos e era portadora de pacemaker. Do outro lado da linha estava João, técnico do INEM, que acompanhou o menino em todos os momentos, reforçando a importância de manter a tranquilidade até à chegada do socorro.

Rodrigo cumpriu todas as instruções. Tocou na mãe para perceber se reagia, foi descrevendo o seu estado e transmitindo cada detalhe aos técnicos. A mulher chegou a recuperar a consciência por breves instantes, queixando-se de dores no braço esquerdo.

Mesmo no meio do pânico, houve espaço para cuidar dos outros: quando um dos irmãos acordou, Rodrigo tranquilizou-o, garantindo que a ajuda estava a caminho.

Pouco depois, chegaram ao local as Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação e os Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, que conseguiram estabilizar a vítima.

Nas redes sociais, o INEM destacou a atitude exemplar da criança: “Quando a vida colocou à prova a serenidade de um menino de apenas 9 anos, o Rodrigo respondeu com uma coragem e lucidez dignas de um verdadeiro herói.

Esta quinta feira, dia 12, o Dois às 10 vai receber o pequeno herói.

