Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional

A chamada que o menino de 9 anos fez para o 112, depois de a mãe desmaiar com um problema cardíaco, está a ser destacada na imprensa internacional

A coragem de Rodrigo, o menino de 9 anos que ligou para o 112 ao ver a mãe desmaiar ao volante, já ultrapassou fronteiras. A chamada que salvou a vida da mulher está agora a ecoar na imprensa internacional.

Depois de comover Portugal, o caso foi destacado na Euronews, em Espanha, e partilhado nas redes sociais do jornal El Mundo, que sublinhou a serenidade do menino perante uma situação limite.

Recorde-se que Rodrigo manteve a presença de espírito quando a mãe sofreu uma paragem cardíaca enquanto conduzia. Ligou para o 112, explicou onde estava, informou que a mãe tinha problemas cardíacos e era portadora de pacemaker e seguiu todas as instruções do técnico do INEM até à chegada dos meios de socorro.

Recorde-se que Rodrigo esteve no «Dois às 10» e contou mais detalhes do dia que nunca esquecerá.